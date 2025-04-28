Операторы дронов спасли от плена трех военных ВСУ в Сумской области — видео

На одном из участков ведения активных боевых действий в Сумском направлении на днях операторы БпЛА Сил обороны спасли жизнь трем украинским защитникам, которых враг захватил в плен.

Дроноводы отбили у россиян троих украинских военнопленных

Операторы-пограничники разведывательных дронов обнаружили вражескую группу, захватившую в плен трех украинских защитников. Им на помощь, для перехвата и уничтожения противника, вылетели несколько экипажей БПЛА 1 отдельной танковой Северской бригады.

Украинские операторы БПЛА провели общую уникальную операцию, им удалось отделить врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставить противника убежать. Сбросы были настолько точны, что у противника не было шансов: он оставил пленных и отступил, спасая свою жизнь.

В дальнейшем совместными усилиями операторов подразделений Сил обороны с помощью подсветок на дронах бойцов удалось вывести к украинским позициям.