ВСУ дронами уничтожили российский "танк-черепаху" в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ дронами уничтожили российский "танк-черепаху" в Донецкой области — видео

ОСГВ "Хортица"
танк
Читати українською

Бойцы из подразделения аэроразведки Terra 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили российский "танк-черепаху" в Донецкой области вместе с экипажем.

Главные тезисы

  • Украинские военные с помощью дронов уничтожили российский “танк-черепаху” в Донецкой области.
  • Бойцы Terra 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ провели успешную операцию по уничтожению вражеского танка.
  • Видео показывает, как дроны попадают несколько раз в “танк-черепаху”, защищенную броней, и украинским бойцам удается обезвредить технику противника.

Украинские бойцы уничтожили российский "танк-черепаху"

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и обнародовала соответствующее видео.

Дроны подразделения несколько раз попадают в "танк-черепаху" захватчиков.

Сначала это не дает никакого положительного результата из-за чрезмерной защиты броней, однако вскоре украинским бойцам все же удается несколькими ударами уничтожить его.

Также операторы FPV-дронов обезвредили вражеских танкистов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пограничники дронами уничтожили 11 позиций армии РФ в Харьковской области — видео
ГПСУ
позиции
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ уничтожили пункт управления армии РФ — видео
Генштаб ВСУ
Что известно о новой атаке Воздушных сил ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
Ту-22М3

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?