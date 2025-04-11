ВСУ дронами уничтожили российский "танк-черепаху" в Донецкой области — видео

Бойцы из подразделения аэроразведки Terra 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили российский "танк-черепаху" в Донецкой области вместе с экипажем.

Украинские бойцы уничтожили российский "танк-черепаху"

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и обнародовала соответствующее видео.

Дроны подразделения несколько раз попадают в "танк-черепаху" захватчиков.

Сначала это не дает никакого положительного результата из-за чрезмерной защиты броней, однако вскоре украинским бойцам все же удается несколькими ударами уничтожить его.