Украинские воины дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны Украины дроном смогли уничтожить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 сразу после его приземления.
Главные тезисы
- Главком рассказал об успешных ударах ВСУ по российским арсеналам.
- Сейчас флот РФ фактически закрыт в Новороссийске.
Сырский рассказал об еще одном достижении украинских воинов
По словам главкома, успешную операцию удалось совершить несколько дней назад.
Он также обратил внимание на то, что благодаря успешным ударам Украины по российским арсеналам объем использования артиллерийских боеприпасов значительно сократился.
Более того, удалось уничтожить несколько объектов, где хранили и готовили к запуску "шахеды" — это также повлияло на способность России усиливать свой террор.
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