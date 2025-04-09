Украинские воины дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3

Ту-22М3
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Источник:  LB.ua

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны Украины дроном смогли уничтожить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 сразу после его приземления.

Главные тезисы

  • Главком рассказал об успешных ударах ВСУ по российским арсеналам.
  • Сейчас флот РФ фактически закрыт в Новороссийске.

Сырский рассказал об еще одном достижении украинских воинов

По словам главкома, успешную операцию удалось совершить несколько дней назад.

Нашими действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился — и наш дрон его поразил. Стоимость — около 100 миллионов долларов.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он также обратил внимание на то, что благодаря успешным ударам Украины по российским арсеналам объем использования артиллерийских боеприпасов значительно сократился.

Более того, удалось уничтожить несколько объектов, где хранили и готовили к запуску "шахеды" — это также повлияло на способность России усиливать свой террор.

Российский флот фактически закрыт в Новороссийске. Иногда он прорывается, но для них это испытание, потому что они знают, что постоянно находятся под угрозой наших ударов, — объяснил Сырский.

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