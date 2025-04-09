Українські воїни дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Сили оборони України дроном змогли знищити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — фактично одразу після його приземлення.
Головні тези:
- Головком розповів про успішні удари ЗСУ по російських арсеналах.
- Станом на сьогодні флот РФ фактично зачинений у Новоросійську.
Сирський розповів про ще одне досягнення українських воїнів
За словами головкома, успішну операцію вдалося здійснити кілька днів тому.
Він також звернув увагу на те, що завдяки успішним ударам України по російських арсеналах обсяг використання артилерійських боєприпасів значно скоротився.
Ба більше, вдалося знищити кілька об’єктів, де зберігали та готували до запуску "шахеди" — це також вплинуло на здатність Росії посилювати свій терор.
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