Українські воїни дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3

Ту-22М3
Джерело:  LB.ua

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Сили оборони України дроном змогли знищити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — фактично одразу після його приземлення.

Головні тези:

  • Головком розповів про успішні удари ЗСУ по російських арсеналах.
  • Станом на сьогодні флот РФ фактично зачинений у Новоросійську.

Сирський розповів про ще одне досягнення українських воїнів

За словами головкома, успішну операцію вдалося здійснити кілька днів тому.

Нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він також звернув увагу на те, що завдяки успішним ударам України по російських арсеналах обсяг використання артилерійських боєприпасів значно скоротився.

Ба більше, вдалося знищити кілька об’єктів, де зберігали та готували до запуску "шахеди" — це також вплинуло на здатність Росії посилювати свій терор.

Російський флот фактично зачинений у Новоросійську. Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно знаходяться під загрозою наших ударів, — пояснив Сирський.

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