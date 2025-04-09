Українські воїни дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Сили оборони України дроном змогли знищити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — фактично одразу після його приземлення.

Сирський розповів про ще одне досягнення українських воїнів

За словами головкома, успішну операцію вдалося здійснити кілька днів тому.

Нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він також звернув увагу на те, що завдяки успішним ударам України по російських арсеналах обсяг використання артилерійських боєприпасів значно скоротився.

Ба більше, вдалося знищити кілька об’єктів, де зберігали та готували до запуску "шахеди" — це також вплинуло на здатність Росії посилювати свій терор.