Украинские пограничники дронами уничтожили 11 позиций армии РФ в Харьковской области — видео

Аэроразведчики 4 пограничного отряда Государственной пограничной службы дронами "Баба Яга" уничтожили одиннадцать позиций российских захватчиков в Харьковской области.
Главные тезисы
- Украинские пограничники эффективно применили дроны 'Баба Яга', чтобы уничтожить 11 позиций армии РФ в Харьковской области.
- Действия аэроразведчиков были направлены на защиту территории от агрессивных действий российских захватчиков.
- Дроны 'Баба Яга' обладают уникальными характеристиками, включая разнообразное вооружение для успешного уничтожения вражеских позиций.
Пограничники дронами уничтожили позиции россиян в Харьковской области
Об этом сообщила Госпогранслужба и обнародовала соответствующее видео.
В результате ночной работы дронов было уничтожено одиннадцать позиций врага, говорится в сообщении.
БПЛА Vampire украинского производства ("Баба Яга") — гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года уже после начала полномасштабного вторжения РФ. Поэтому этот беспилотник как нельзя лучше приспособлен к условиям современной войны.
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