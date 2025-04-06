Украинские пограничники дронами уничтожили 11 позиций армии РФ в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники дронами уничтожили 11 позиций армии РФ в Харьковской области — видео

ГПСУ
позиции
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Аэроразведчики 4 пограничного отряда Государственной пограничной службы дронами "Баба Яга" уничтожили одиннадцать позиций российских захватчиков в Харьковской области.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники эффективно применили дроны 'Баба Яга', чтобы уничтожить 11 позиций армии РФ в Харьковской области.
  • Действия аэроразведчиков были направлены на защиту территории от агрессивных действий российских захватчиков.
  • Дроны 'Баба Яга' обладают уникальными характеристиками, включая разнообразное вооружение для успешного уничтожения вражеских позиций.

Пограничники дронами уничтожили позиции россиян в Харьковской области

Об этом сообщила Госпогранслужба и обнародовала соответствующее видео.

В результате ночной работы дронов было уничтожено одиннадцать позиций врага, говорится в сообщении.

БПЛА Vampire украинского производства ("Баба Яга") — гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года уже после начала полномасштабного вторжения РФ. Поэтому этот беспилотник как нельзя лучше приспособлен к условиям современной войны.

В его арсенале — специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. «Вампиры» также активно используют для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов.

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