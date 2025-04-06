Українські прикордонники дронами знищили 11 позицій армії РФ на Харківщині — відео

Аеророзвідники 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби дронами "Баба Яга" знищили одинадцять позицій російських загарбників у Харківській області.

Прикордонники дронами знищили позиції росіян на Харківщині

Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відповідне відео.

У результаті нічної роботи дронів було знищено одинадцять позицій ворога, — йдеться у повідомленні.

БПЛА Vampire українського виробництва (“Баба Яга”) — гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тож цей безпілотник якнайкраще пристосований до умов сучасної війни.