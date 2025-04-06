Українські прикордонники дронами знищили 11 позицій армії РФ на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники дронами знищили 11 позицій армії РФ на Харківщині — відео

ДПСУ
позиції

Аеророзвідники 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби дронами "Баба Яга" знищили одинадцять позицій російських загарбників у Харківській області.

Головні тези:

  • Українські прикордонники використали дрони для знищення 11 позицій армії РФ на Харківщині.
  • Результатом нічної роботи аеророзвідників стало успішне знищення ворожих позицій за допомогою дронів "Баба Яга".
  • Дії українських прикордонників спрямовані на захист території Харківської області від агресивних дій російських загарбників.

Прикордонники дронами знищили позиції росіян на Харківщині

Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відповідне відео.

У результаті нічної роботи дронів було знищено одинадцять позицій ворога, — йдеться у повідомленні.

БПЛА Vampire українського виробництва (“Баба Яга”) — гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тож цей безпілотник якнайкраще пристосований до умов сучасної війни.

У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни. «Вампірів» також активно використовують для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ на півдні України — відео
ДПСУ
РЕБ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники знищили бліндажі армії РФ під Вовчанськом — відео
ДПСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники спалили російську ТОС "Солнцепек" на Харківщині — відео
ДПСУ
ТОС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?