Українські прикордонники дронами знищили 11 позицій армії РФ на Харківщині — відео

Аеророзвідники 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби дронами "Баба Яга" знищили одинадцять позицій російських загарбників у Харківській області.
Головні тези:
- Українські прикордонники використали дрони для знищення 11 позицій армії РФ на Харківщині.
- Результатом нічної роботи аеророзвідників стало успішне знищення ворожих позицій за допомогою дронів "Баба Яга".
- Дії українських прикордонників спрямовані на захист території Харківської області від агресивних дій російських загарбників.
Прикордонники дронами знищили позиції росіян на Харківщині
Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відповідне відео.
У результаті нічної роботи дронів було знищено одинадцять позицій ворога, — йдеться у повідомленні.
БПЛА Vampire українського виробництва (“Баба Яга”) — гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тож цей безпілотник якнайкраще пристосований до умов сучасної війни.
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