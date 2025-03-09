Українські прикордонники спалили російську ТОС "Солнцепек" на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники спалили російську ТОС "Солнцепек" на Харківщині — відео

ДПСУ
ТОС

Російські окупанти тиснуть на позиції ЗСУ у Харківській області. Однак українські прикордонники не лише дали відсіч ворогу, але знищили техніку й місце базування росіян.

Головні тези:

  • Українські прикордонники виявилися відмінними у протидії російським окупантам на Харківщині.
  • Завдяки підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів “Фенікс”, було ефективно нейтралізовано російську техніку.
  • Українські бійці показали високу майстерність у руйнуванні ворожих об'єктів і техніки, включаючи російську ТОС “Солнцепек”.

Прикордонники знищили російську ТОС "Солнцепек"

Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".

На Харківщині палає ще одна російська ТОС "Солнцепек" — точний удар пілотів РУБпАК "Фенікс".

Держприкордонслужба показала майстерну роботу українських бійців на відео.

До того ж прикордонники не зупинилися на системі "Солнцепек". Бійці підрозділу знищили ворожий БТР і місця базування російських операторів БпЛА.

ТОС (рос. тяжёлая огнемётная система) — сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

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