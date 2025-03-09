Українські прикордонники спалили російську ТОС "Солнцепек" на Харківщині — відео

Російські окупанти тиснуть на позиції ЗСУ у Харківській області. Однак українські прикордонники не лише дали відсіч ворогу, але знищили техніку й місце базування росіян.
Головні тези:
- Українські прикордонники виявилися відмінними у протидії російським окупантам на Харківщині.
- Завдяки підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів “Фенікс”, було ефективно нейтралізовано російську техніку.
- Українські бійці показали високу майстерність у руйнуванні ворожих об'єктів і техніки, включаючи російську ТОС “Солнцепек”.
Прикордонники знищили російську ТОС "Солнцепек"
Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".
На Харківщині палає ще одна російська ТОС "Солнцепек" — точний удар пілотів РУБпАК "Фенікс".
Держприкордонслужба показала майстерну роботу українських бійців на відео.
До того ж прикордонники не зупинилися на системі "Солнцепек". Бійці підрозділу знищили ворожий БТР і місця базування російських операторів БпЛА.
ТОС (рос. тяжёлая огнемётная система) — сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.
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