Украинские пограничники сожгли российскую ТОС "Солнцепек" в Харьковской области — видео

Российские оккупанты давят на позиции ВСУ в Харьковской области. Однако украинские пограничники не только дали отпор врагу, но и уничтожили технику и место базирования россиян.
Главные тезисы
- Украинские пограничники проявили высокое мастерство в отражении атаки российских оккупантов в Харьковской области.
- Подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов “Феникс” эффективно нейтрализовало российскую технику.
- Российская ТОС “Солнцепек” была уничтожена украинскими пограничниками в результате успешного противодействия.
Пограничники уничтожили российскую ТОС "Солнцепек"
Российскую технику поразили пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".
На Харьковщине пылает еще одна российская ТОС "Солнцепек" — точный удар пилотов РУБпАК "Феникс".
Госпогранслужба показала искусную работу украинских бойцов на видео.
К тому же пограничники не остановились на системе "Солнцепек". Бойцы подразделения уничтожили вражеский БТР и места базирования российских операторов БПЛА.
ТОС (рус. тяжелая огнемётная система) — семейство русских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.
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