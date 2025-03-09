Украинские пограничники сожгли российскую ТОС "Солнцепек" в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники сожгли российскую ТОС "Солнцепек" в Харьковской области — видео

ГПСУ
ТОС "Солнцепек"
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Российские оккупанты давят на позиции ВСУ в Харьковской области. Однако украинские пограничники не только дали отпор врагу, но и уничтожили технику и место базирования россиян.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники проявили высокое мастерство в отражении атаки российских оккупантов в Харьковской области.
  • Подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов “Феникс” эффективно нейтрализовало российскую технику.
  • Российская ТОС “Солнцепек” была уничтожена украинскими пограничниками в результате успешного противодействия.

Пограничники уничтожили российскую ТОС "Солнцепек"

Российскую технику поразили пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".

На Харьковщине пылает еще одна российская ТОС "Солнцепек" — точный удар пилотов РУБпАК "Феникс".

Госпогранслужба показала искусную работу украинских бойцов на видео.

К тому же пограничники не остановились на системе "Солнцепек". Бойцы подразделения уничтожили вражеский БТР и места базирования российских операторов БПЛА.

ТОС (рус. тяжелая огнемётная система) — семейство русских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

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