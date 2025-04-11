ЗСУ дронами знищили російський "танк-черепаху" на Донеччині — відео

Бійці з підрозділу аеророзвідки Terra 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України знищили російський “танк-черепаху” у Донецькій області разом із екіпажем.
Головні тези:
- Бійці з підрозділу аеророзвідки Terra 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ знищили російський "танк-черепаху" у Донецькій області.
- Відео з дії показує, як дрони підрозділу кілька разів влучають у ворожий танк, який був захищений бронею.
- Після кількох ударів українським бійцям вдалося знищити "танк-черепаху" і знешкодити ворожих танкістів.
Українські бійці знищили російський “танк-черепаху”
Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” та оприлюднило відповідне відео.
Дрони підрозділу кілька разів влучають у “танк-черепаху” загарбників.
Спочатку це не дає ніякого позитивного результату через надмірний захист бронею, однак незабаром українським бійцям все ж таки вдається кількома ударами знищити його.
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