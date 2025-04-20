ВСУ дронами уничтожили российский танк Т-80БВМ на Лиманском направлении — видео

Операторы подразделения "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили дронами на Лиманском направлении самый современный вражеский танк Т-80БВМ.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили российский танк Т-80БВМ на Лиманском направлении с помощью дронов.
- Операторы подразделения “Signum” продемонстрировали высокий профессионализм при уничтожении вражеского оборудования.
- Действия украинских защитников были согласованными и успешными, приводя к ликвидации одной из самых современных машин на вооружении РФ.
ВСУ дронами подбили российский танк Т-80БВМ
Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и обнародовала видео боевой работы.
Дрон украинских защитников мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями.
В результате был уничтожен танк Т-80БВМ — одна из самых современных машин, находящихся на вооружении РФ.
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