ВСУ дронами уничтожили российский танк Т-80БВМ на Лиманском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ дронами уничтожили российский танк Т-80БВМ на Лиманском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
Т-80БВМ
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Операторы подразделения "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили дронами на Лиманском направлении самый современный вражеский танк Т-80БВМ.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили российский танк Т-80БВМ на Лиманском направлении с помощью дронов.
  • Операторы подразделения “Signum” продемонстрировали высокий профессионализм при уничтожении вражеского оборудования.
  • Действия украинских защитников были согласованными и успешными, приводя к ликвидации одной из самых современных машин на вооружении РФ.

ВСУ дронами подбили российский танк Т-80БВМ

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и обнародовала видео боевой работы.

Аэроразведка выследила скрытый в промышленном здании вражеский танк. Пилот действовал безупречно.

Дрон украинских защитников мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями.

В результате был уничтожен танк Т-80БВМ — одна из самых современных машин, находящихся на вооружении РФ.

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