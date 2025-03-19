Украинские воины поразили дронами РСЗО, танк и ЗРК армии РФ в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили дронами РСЗО, танк и ЗРК армии РФ в Харьковской области — видео

ТОР
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Источник:  online.ua

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" вблизи Двухлетней Харьковской области поразили вражеский танк, реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", бронеавтомобиль "Тигр" и зенитный ракетный комплекс "ТОР".

Главные тезисы

  • Украинские воины провели успешные удары по вражеской технике в Харьковской области.
  • Бойцы 429-го полка “Ахиллес” показали результативность в поражении танка, РСЗО и другой военной техники.
  • Командир роты обнародовал видео успешных ударов и поделился результатами боевых действий.

Ночь, полная поражений: СБС о результатах боевой работы в Харьковской области

Об этом командир 429-го ОП БПС "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил в Телеграмме и обнародовал соответствующее видео.

Также экипажи ночных FPV-дронов плодотворно отработали по самоходной артиллерийской установке "Тюльпан" и четырем грузовикам россиян.

Нанесли ранения шестерым захватчикам.

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