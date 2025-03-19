Українські воїни уразили дронами РСЗВ, танк і ЗРК армії РФ на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили дронами РСЗВ, танк і ЗРК армії РФ на Харківщині — відео

ЗРК
Джерело:  online.ua

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" поблизу Дворічної Харківської області уразили ворожий танк, реактивну систему залпового вогню БМ-27 “Ураган”, бронеавтомобіль “Тигр” та зенітний ракетний комплекс “ТОР”.

Головні тези:

  • Бійці 429-го полку “Ахіллес” здійснили успішні удари по ворожій техніці на Харківщині.
  • Українські воїни вразили ворожий танк, РСЗВ “Ураган”, бронеавтомобіль “Тигр” та ЗРК “ТОР”.
  • Командир роти оприлюднив відео успішних ударів та розповів про результати бойових дій.

Ніч, повна уражень: СБС про результати бойової роботи на Харківщині

Про це командир 429-го ОП БпС "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.

Також екіпажі нічних FPV-дронів плідно відпрацювали по самохідній артилерійській установці “Тюльпан” та чотирьох вантажівках росіян.

Завдали поранень шістьом загарбникам.

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