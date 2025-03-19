Українські воїни уразили дронами РСЗВ, танк і ЗРК армії РФ на Харківщині — відео

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" поблизу Дворічної Харківської області уразили ворожий танк, реактивну систему залпового вогню БМ-27 “Ураган”, бронеавтомобіль “Тигр” та зенітний ракетний комплекс “ТОР”.
Головні тези:
- Бійці 429-го полку “Ахіллес” здійснили успішні удари по ворожій техніці на Харківщині.
- Українські воїни вразили ворожий танк, РСЗВ “Ураган”, бронеавтомобіль “Тигр” та ЗРК “ТОР”.
- Командир роти оприлюднив відео успішних ударів та розповів про результати бойових дій.
Ніч, повна уражень: СБС про результати бойової роботи на Харківщині
Про це командир 429-го ОП БпС "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.
Також екіпажі нічних FPV-дронів плідно відпрацювали по самохідній артилерійській установці “Тюльпан” та чотирьох вантажівках росіян.
Завдали поранень шістьом загарбникам.
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