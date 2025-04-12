ВСУ дроном Nemesis уничтожили российский танк Т-72 на Покровском направлении — видео

ВСУ уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, выведшего танк из строя.
Главные тезисы
- Видеофиксация уничтожения российского танка Т-72 дроном Nemesis на Покровском направлении.
- Танк Т-72 “Урал” является одним из опасных образцов бронетехники РФ.
- Дрон-бомбер Nemesis позволил украинским силам нанести точный удар по вражеской технике.
ВСУ дроном Nemesis уничтожили российский танк
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
На Покровском направлении украинские силы нанесли очередной точный удар по бронетехнике российских войск. Операторы батальона беспилотных систем "Хищники высот" уничтожили танк Т-72 "Урал" — один из наиболее распространенных и опасных образцов бронетехники на вооружении армии РФ.
С помощью дрона-бомбера Nemesis украинские пилоты обнаружили цель, отработали с точностью и превратили танк в груду металла.
Это основной боевой танк, разработанный в Советском Союзе еще в 1970-х годах. Несмотря на свой возраст, машина прошла ряд модернизаций и по-прежнему представляет значительную угрозу на поле боя.
Его броня рассчитана на противостояние противотанковым средствам, а маневренность позволяет действовать в сложных условиях, включая штурмовые операции и поддержку прорывов.
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