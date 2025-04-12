ВСУ дроном Nemesis уничтожили российский танк Т-72 на Покровском направлении — видео

ВСУ уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, выведшего танк из строя.

ВСУ дроном Nemesis уничтожили российский танк

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

На Покровском направлении украинские силы нанесли очередной точный удар по бронетехнике российских войск. Операторы батальона беспилотных систем "Хищники высот" уничтожили танк Т-72 "Урал" — один из наиболее распространенных и опасных образцов бронетехники на вооружении армии РФ.

С помощью дрона-бомбера Nemesis украинские пилоты обнаружили цель, отработали с точностью и превратили танк в груду металла.

Это основной боевой танк, разработанный в Советском Союзе еще в 1970-х годах. Несмотря на свой возраст, машина прошла ряд модернизаций и по-прежнему представляет значительную угрозу на поле боя.

Танки этой серии обладают мощной 125-миллиметровой пушкой, способной вести огонь как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами. Благодаря автомату зарядки Т-72 требует меньше экипажа, чем большинство аналогов, и способен быстро реагировать на смену обстановки. Поделиться

Его броня рассчитана на противостояние противотанковым средствам, а маневренность позволяет действовать в сложных условиях, включая штурмовые операции и поддержку прорывов.