ЗСУ дроном Nemesis знищили російський танк Т-72 на Покровському напрямку — відео

ЗСУ знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.
Головні тези:
- Українські сили ЗСУ знищили російський танк Т-72 “Урал” на Покровському напрямку за допомогою дрона Nemesis.
- Танк Т-72 є одним із найбільш розповсюджених і небезпечних зразків бронетехніки на озброєнні армії РФ.
- Завдяки автомату заряджання і потужній гарматі, Т-72 є відомий своєю маневровістю та здатністю протистояти протитанковим засобам.
ЗСУ дроном Nemesis знищили російський танк
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
На Покровському напрямку українські сили завдали чергового точного удару по бронетехніці російських військ. Оператори батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" знищили танк Т-72 "Урал" — один із найбільш розповсюджених і небезпечних зразків бронетехніки на озброєнні армії РФ.
За допомогою дрона-бомбера Nemesis українські пілоти виявили ціль, відпрацювали з точністю й перетворили танк на купу металу.
Це основний бойовий танк, розроблений у Радянському Союзі ще у 1970-х роках. Попри свій вік, машина пройшла низку модернізацій і досі становить значну загрозу на полі бою.
Його броня розрахована на протистояння протитанковим засобам, а маневровість дозволяє діяти в складних умовах, включаючи штурмові операції та підтримку проривів.
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