ЗСУ дроном Nemesis знищили російський танк Т-72 на Покровському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ дроном Nemesis знищили російський танк Т-72 на Покровському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
Т-72

ЗСУ знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Головні тези:

  • Українські сили ЗСУ знищили російський танк Т-72 “Урал” на Покровському напрямку за допомогою дрона Nemesis.
  • Танк Т-72 є одним із найбільш розповсюджених і небезпечних зразків бронетехніки на озброєнні армії РФ.
  • Завдяки автомату заряджання і потужній гарматі, Т-72 є відомий своєю маневровістю та здатністю протистояти протитанковим засобам.

ЗСУ дроном Nemesis знищили російський танк

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

На Покровському напрямку українські сили завдали чергового точного удару по бронетехніці російських військ. Оператори батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" знищили танк Т-72 "Урал" — один із найбільш розповсюджених і небезпечних зразків бронетехніки на озброєнні армії РФ.

За допомогою дрона-бомбера Nemesis українські пілоти виявили ціль, відпрацювали з точністю й перетворили танк на купу металу.

Це основний бойовий танк, розроблений у Радянському Союзі ще у 1970-х роках. Попри свій вік, машина пройшла низку модернізацій і досі становить значну загрозу на полі бою.

Танки цієї серії мають потужну 125-міліметрову гармату, здатну вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими ракетами. Завдяки автомату заряджання Т-72 потребує менше екіпажу, ніж більшість аналогів, і здатен швидко реагувати на зміну обстановки.

Його броня розрахована на протистояння протитанковим засобам, а маневровість дозволяє діяти в складних умовах, включаючи штурмові операції та підтримку проривів.

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