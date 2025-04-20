ЗСУ дронами знищили російський танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку — відео

Оператори підрозділу “Signum” 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили дронами на Лиманському напрямку найсучасніший ворожий танк Т-80БВМ.
Головні тези:
- Українські військові дронами знищили найсучасніший ворожий танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку.
- Оператори підрозділу “Signum” 53-ї окремої механізованої бригади виявили танк і успішно виконали завдання.
- Діяльність українських захисників була узгоджена та ефективною, що призвело до ліквідації ворожого обладнання.
ЗСУ дронами підбили російський танк Т-80БВМ
Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” та оприлюднило відео бойової роботи.
Дрон українських захисників майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами.
У результаті було знищено танк Т-80БВМ — одну з найсучасніших машин, яка є на озброєнні РФ.
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