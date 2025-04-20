ЗСУ дронами знищили російський танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку — відео

ЗСУ дронами підбили російський танк Т-80БВМ

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” та оприлюднило відео бойової роботи.

Аеророзвідка вистежила прихований в промисловій будівлі ворожий танк. Пілот діяв бездоганно. Поширити

Дрон українських захисників майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами.

У результаті було знищено танк Т-80БВМ — одну з найсучасніших машин, яка є на озброєнні РФ.