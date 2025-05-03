"Дуже небезпечні речі". Зеленський попередив про плани Орбана
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Політика
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"Дуже небезпечні речі". Зеленський попередив про плани Орбана

Зеленський дорікнув Орбану та його команді
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Український лідер Володимир Зеленський вкотре публічно звернувся до угорського премʼєра Віктора Орбана. Глава держави наголосив, що поплічник Путіна втягує Україну у вибори в Угорщині та робить "дуже небезпечні речі".

Головні тези:

  • Зеленський нагадав про те, що більшість угорців підтримують вступ України в Євросоюз.
  • Україна завжди попереджає ЄС про підступні плани Орбана.

Зеленський дорікнув Орбану та його команді

Глава держави відреагував на скандальні заяви угорського лідера про неможливість вступу України в ЄС.

Насамперед він згадав про опитування угорської опозиції, згідно з яким "70% за вступ України в ЄС" (насправді майже 60%. — ред.).

Як вважає Зеленський, дії Віктора Орбана та його команди повʼязані з втягуванням України у внутрішньополітичну боротьбу на тлі прийдешніх виборів 2026 року.

Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан. — ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Зрештою, ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що все одно люди там за Україну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, Віктор Орбан та його команда роблять "дуже небезпечні речі" для Євросоюзу.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди попереджає про це союзників.

Він може бути проти, але робити якість кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини.

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