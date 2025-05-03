Впервые в мире. ГУР из морского дрона Magura уничтожило боевой самолет РФ — видео

2 мая 2025 спецподразделение Главного управления разведки Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30. Что важно понимать, это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.
Главные тезисы
- Новая успешная операция состоялась в акватории недалеко от порта в городе Новороссийск.
- Стоимость уничтоженной цели врага – около 50 миллионов долларов.
Что известно о новом уникальном достижении ГУР
По словам украинских разведчиков, исторический удар нанесли воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.
В этот раз под удар попал многоцелевой российский истребитель.
Что важно понимать, ориентировочная его стоимость составляет около 50 миллионов долларов.
ГУР также напоминает о том, что 31 декабря 2024 года благодаря ракетному морскому дрону Magura V5 спецназначители ГУР МО Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель — два российских вертолета Ми-8.
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