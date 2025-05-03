Впервые в мире. ГУР из морского дрона Magura уничтожило боевой самолет РФ — видео

2 мая 2025 спецподразделение Главного управления разведки Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30. Что важно понимать, это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.

Что известно о новом уникальном достижении ГУР

По словам украинских разведчиков, исторический удар нанесли воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

В этот раз под удар попал многоцелевой российский истребитель.

Что важно понимать, ориентировочная его стоимость составляет около 50 миллионов долларов.

Он вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море — на дно владений безжалостного "Нептуна". Успешный удар по вражескому боевому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где московиты прячут остатки своего черноморского флота. Поделиться

ГУР также напоминает о том, что 31 декабря 2024 года благодаря ракетному морскому дрону Magura V5 спецназначители ГУР МО Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель — два российских вертолета Ми-8.