Уничтожили более 70 оккупантов РФ — в ГУР отчитались о боевой работе недели
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожили более 70 оккупантов РФ — в ГУР отчитались о боевой работе недели

ГУР
ГУР
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72 российских кафира убитыми и ранеными за прошедшую неделю — воины подразделений активных действий ГУР МО Украины не прекращают упорную ликвидацию врага и его техники.

Главные тезисы

  • Украинские военные подразделения активных действий ГУР МО успешно проводят операции по уничтожению вражеской техники и ликвидации оккупантов.
  • За прошедшую неделю было уничтожено более 70 российских оккупантов, включая бронетехнику, артиллерийские системы и инженерные сооружения.
  • Украинские военные разведчики нанесли удары по автомобилям, беспилотникам, антеннам связи, системам РЭБ/РЭР и объектам инженерного укрепления противника.

Воины ГУР на фронте продолжают ликвидацию российских оккупантов

За указанный период разведчики на фронте уничтожили и поразили:

  • 26 российских автомобильных транспортных средств,

  • 4 броневика,

  • 4 артиллерийские системы,

  • 7 ударных беспилотников,

  • 6 антенн связи,

  • 4 системы РЭБ/РЭР,

  • свыше 140 враждебных инженерно-фортификационных сооружений.

Также в результате успешного удара повреждена одна враждебная система ПВО.

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