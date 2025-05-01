Уничтожили более 70 оккупантов РФ — в ГУР отчитались о боевой работе недели

72 российских кафира убитыми и ранеными за прошедшую неделю — воины подразделений активных действий ГУР МО Украины не прекращают упорную ликвидацию врага и его техники.
Главные тезисы
- Украинские военные подразделения активных действий ГУР МО успешно проводят операции по уничтожению вражеской техники и ликвидации оккупантов.
- За прошедшую неделю было уничтожено более 70 российских оккупантов, включая бронетехнику, артиллерийские системы и инженерные сооружения.
- Украинские военные разведчики нанесли удары по автомобилям, беспилотникам, антеннам связи, системам РЭБ/РЭР и объектам инженерного укрепления противника.
Воины ГУР на фронте продолжают ликвидацию российских оккупантов
За указанный период разведчики на фронте уничтожили и поразили:
26 российских автомобильных транспортных средств,
4 броневика,
4 артиллерийские системы,
7 ударных беспилотников,
6 антенн связи,
4 системы РЭБ/РЭР,
свыше 140 враждебных инженерно-фортификационных сооружений.
Также в результате успешного удара повреждена одна враждебная система ПВО.
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