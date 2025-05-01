Знищили понад 70 окупантів РФ — у ГУР звітували про бойову роботу тижня

72 російські окупанти вбитими та пораненими за минулий тиждень — воїни підрозділів активних дій ГУР МО України не припиняють завзяту ліквідацію ворога та його техніки.
Головні тези:
- За тиждень українські військові ліквідували понад 70 російських окупантів та їх техніку.
- Розвідники ГУР продовжують успішні операції на фронті, знищуючи автомобілі, броньовики, артилерійські системи та іншу техніку ворога.
- Удари українських військових призвели до пошкодження ворожої системи ППО та багатьох інших об'єктів ворожої інфраструктури.
Воїни ГУР на фронті продовжують ліквідацію російських окупантів
За вказаний період розвідники на фронті знищили та уразили:
26 російських автомобільних транспортних засобів,
4 броньовики,
4 артилерійські системи,
7 ударних безпілотників,
6 антен зв’язку,
4 системи РЕБ/РЕР,
понад 140 ворожих інженерно-фортифікаційних споруд.
Також внаслідок успішного удару пошкоджена одна ворожа система ППО.
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