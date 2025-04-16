Запальний березень. У ГУР звітували про диверсії на російській залізниці

У Головному управлінні розвідки поділилися інформацією щодо диверсійної роботи на російській залізниці у березні 2025 року.
Головні тези:
- У березні 2025 ГУР повідомило про пожежі та знищення на російській залізниці, яка забезпечує окупантів воєнними потребами.
- Випадки пожеж стали частішими в Московській, Самарській та Твєрській областях, а також республіці Марій Ел, Ставропольському та Красноярському краях.
- Згідно з відомством, в результаті диверсій знищено тяговий рухомий склад, пристрої залізничної сигналізації та інші обладнання.
“Від Твєрі до Красноярська”: залізнична логістика Росії страждає від пожеж
Упродовж березня 2025 року на території держави-агресора Росії почастішали випадки пожеж на залізниці, яка забезпечує окупантам воєнні логістичні потреби.
Також у Московській області вигоріли силовий трансформатор та вагон-цистерна з пальним.
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