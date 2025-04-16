Запальний березень. У ГУР звітували про диверсії на російській залізниці

У Головному управлінні розвідки поділилися інформацією щодо диверсійної роботи на російській залізниці у березні 2025 року.

“Від Твєрі до Красноярська”: залізнична логістика Росії страждає від пожеж

Упродовж березня 2025 року на території держави-агресора Росії почастішали випадки пожеж на залізниці, яка забезпечує окупантам воєнні логістичні потреби.

Зокрема у Московській, Самарській та Твєрській областях вогонь знищив шість одиниць тягового рухомого складу, а на території республіки Марій Ел, Ставропольському та Красноярскому краях ― 9 пристроїв залізничної сигналізації, централізації та блокування. Поширити

Також у Московській області вигоріли силовий трансформатор та вагон-цистерна з пальним.