Запальний березень. У ГУР звітували про диверсії на російській залізниці
Категорія
Події
Дата публікації

Запальний березень. У ГУР звітували про диверсії на російській залізниці

ГУР
пожежа

У Головному управлінні розвідки поділилися інформацією щодо диверсійної роботи на російській залізниці у березні 2025 року.

Головні тези:

  • У березні 2025 ГУР повідомило про пожежі та знищення на російській залізниці, яка забезпечує окупантів воєнними потребами.
  • Випадки пожеж стали частішими в Московській, Самарській та Твєрській областях, а також республіці Марій Ел, Ставропольському та Красноярському краях.
  • Згідно з відомством, в результаті диверсій знищено тяговий рухомий склад, пристрої залізничної сигналізації та інші обладнання.

“Від Твєрі до Красноярська”: залізнична логістика Росії страждає від пожеж

Упродовж березня 2025 року на території держави-агресора Росії почастішали випадки пожеж на залізниці, яка забезпечує окупантам воєнні логістичні потреби.

Зокрема у Московській, Самарській та Твєрській областях вогонь знищив шість одиниць тягового рухомого складу, а на території республіки Марій Ел, Ставропольському та Красноярскому краях ― 9 пристроїв залізничної сигналізації, централізації та блокування.

Також у Московській області вигоріли силовий трансформатор та вагон-цистерна з пальним.

Боротьба із постачанням боєприпасів та військової техніки російській окупаційній армії залізницею триває! — запевнили у ГУР.

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