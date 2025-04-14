У ГУР заявили про масштабну пожежу в Архангельскому УВС — відео

У місті Архангельськ у РФ спалахнула пожежа на території обласного управління внутрішніх справ, унаслідок чого було знищено чотири відомчих фургони типу "Газель"

Акт непокори режиму: в Архангельську палало УВС

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, підпал стався 12 квітня. Після цього вогонь з автомобілів перекинувся на будівлю управління.

У ГУР зазначили, що руйнівна пожежа - це черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України.