У ГУР заявили про масштабну пожежу в Архангельскому УВС — відео

У місті Архангельськ у РФ спалахнула пожежа на території обласного управління внутрішніх справ, унаслідок чого було знищено чотири відомчих фургони типу "Газель"
Головні тези:
- У місті Архангельськ у РФ сталася масштабна пожежа в обласному управлінні внутрішніх справ.
- Підпал на території управління став черговим актом непокори кремлівському режиму за офіційними заявами ГУР Міноборони.
Акт непокори режиму: в Архангельську палало УВС
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
Як зазначається, підпал стався 12 квітня. Після цього вогонь з автомобілів перекинувся на будівлю управління.
У ГУР зазначили, що руйнівна пожежа - це черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України.
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