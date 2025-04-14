У ГУР заявили про масштабну пожежу в Архангельскому УВС — відео
Категорія
Події
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У ГУР заявили про масштабну пожежу в Архангельскому УВС — відео

ГУР
пожежа

У місті Архангельськ у РФ спалахнула пожежа на території обласного управління внутрішніх справ, унаслідок чого було знищено чотири відомчих фургони типу "Газель"

Головні тези:

  • У місті Архангельськ у РФ сталася масштабна пожежа в обласному управлінні внутрішніх справ.
  • Підпал на території управління став черговим актом непокори кремлівському режиму за офіційними заявами ГУР Міноборони.

Акт непокори режиму: в Архангельську палало УВС

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, підпал стався 12 квітня. Після цього вогонь з автомобілів перекинувся на будівлю управління.

У ГУР зазначили, що руйнівна пожежа - це черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України.

Людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, більшає ― ГУР МО України скеровує на шлях істинний, дієвий та помічний.

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