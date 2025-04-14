У ГУР заявили о масштабном пожаре в Архангельском УВД — видео

В городе Архангельск в РФ вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел, в результате чего были уничтожены четыре ведомственных фургона типа "Газель"
Главные тезисы
- Поджог в УВД Архангельска стал актом неповиновения кремлевскому режиму по официальным заявлениям ГУР Минобороны.
- Четыре фургона типа “Газель” были уничтожены в результате пожара на территории областного управления внутренних дел.
Акт неповиновения режиму: в Архангельске пылало УВД
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Как отмечается, поджог произошел 12 апреля. После этого огонь из автомобилей опрокинулся на здание управления.
В ГУР отметили, что разрушительный пожар — это очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины.
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