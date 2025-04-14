У ГУР заявили о масштабном пожаре в Архангельском УВД — видео

В городе Архангельск в РФ вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел, в результате чего были уничтожены четыре ведомственных фургона типа "Газель"

Акт неповиновения режиму: в Архангельске пылало УВД

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Как отмечается, поджог произошел 12 апреля. После этого огонь из автомобилей опрокинулся на здание управления.

В ГУР отметили, что разрушительный пожар — это очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины.