У ГУР заявили о масштабном пожаре в Архангельском УВД — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

У ГУР заявили о масштабном пожаре в Архангельском УВД — видео

ГУР
пожар
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В городе Архангельск в РФ вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел, в результате чего были уничтожены четыре ведомственных фургона типа "Газель"

Главные тезисы

  • Поджог в УВД Архангельска стал актом неповиновения кремлевскому режиму по официальным заявлениям ГУР Минобороны.
  • Четыре фургона типа “Газель” были уничтожены в результате пожара на территории областного управления внутренних дел.

Акт неповиновения режиму: в Архангельске пылало УВД

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Как отмечается, поджог произошел 12 апреля. После этого огонь из автомобилей опрокинулся на здание управления.

В ГУР отметили, что разрушительный пожар — это очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины.

Людей, которые осознают необходимость акций прямого действия внутри государства-агрессора, становится больше ― ГУР МО Украины направляет на путь истинный, действенный и помощный.

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