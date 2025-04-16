Зажигательный март. У ГУР отчитались о диверсиях на российской железной дороге.
Категория
Проиcшествия
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Зажигательный март. У ГУР отчитались о диверсиях на российской железной дороге.

ГУР
бавовна
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В Главном управлении разведки поделились информацией о диверсионной работе на российской железной дороге в марте 2025 года.

Главные тезисы

  • ГУР сообщил о случаях диверсий на российской железной дороге в марте 2025 года.
  • По данным ведомства, пожары и уничтожения произошли в различных регионах, включая Московскую, Самарскую и Тверскую области.
  • Диверсии привели к уничтожению тягового подвижного состава и устройств железнодорожной сигнализации.

"От Твери до Красноярска": железнодорожная логистика России страдает от пожаров

В течение марта 2025 г. на территории государства-агрессора России участились случаи пожаров на железной дороге, которая обеспечивает оккупантам военные логистические нужды.

В частности, в Московской, Самарской и Тверской областях огонь уничтожил шесть единиц тягового подвижного состава, а на территории республики Марий Эл, Ставропольском и Красноярском краях — 9 устройств железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Также в Московской области выгорели силовой трансформатор и вагон-цистерна с горючим.

Борьба с снабжением боеприпасов и военной техники российской оккупационной армии по железной дороге продолжается! — заверили в ГУР.

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