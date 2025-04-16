Зажигательный март. У ГУР отчитались о диверсиях на российской железной дороге.

В Главном управлении разведки поделились информацией о диверсионной работе на российской железной дороге в марте 2025 года.
Главные тезисы
- ГУР сообщил о случаях диверсий на российской железной дороге в марте 2025 года.
- По данным ведомства, пожары и уничтожения произошли в различных регионах, включая Московскую, Самарскую и Тверскую области.
- Диверсии привели к уничтожению тягового подвижного состава и устройств железнодорожной сигнализации.
"От Твери до Красноярска": железнодорожная логистика России страдает от пожаров
В течение марта 2025 г. на территории государства-агрессора России участились случаи пожаров на железной дороге, которая обеспечивает оккупантам военные логистические нужды.
Также в Московской области выгорели силовой трансформатор и вагон-цистерна с горючим.
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