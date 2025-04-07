Уничтожает российские дроны. У ГУР показали боевую работу спецподразделения "Крылья" — видео

В ГУР показали боевую работу спецподразделения "Крылья"

Воины Главного управления разведки продолжают эффективно уничтожать российские беспилотники тактического уровня в небе над востоком Украины.

Специализированное подразделение "Крылья" провело успешные операции по поражению беспилотников в воздухе.

Видео, обнародованное военными, демонстрирует момент поражения враждебных БПЛА в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности, на Покровском направлении.

Благодаря профессионализму разведчиков было уничтожено восемь вражеских дронов:

"Zala" – 2 единицы;

"Supercam" – 5 единиц;

"Орлан" – 1 единица.

Эти беспилотники являлись частью российских попыток разведки и корректировки огня, однако их действия были эффективно нейтрализованы.