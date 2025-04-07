Уничтожает российские дроны. У ГУР показали боевую работу спецподразделения "Крылья" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожает российские дроны. У ГУР показали боевую работу спецподразделения "Крылья" — видео

ГУР
ГУР
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Разведчики ГУР продолжают уничтожать российские беспилотники на фронте. Украинские силы ликвидируют вражеские БПЛА.

Главные тезисы

  • Спецподразделение “Крылья” ГУР успешно уничтожает российские беспилотники на востоке Украины.
  • Профессионализм разведчиков позволил ликвидировать 8 вражеских дронов, включая Zala, Supercam и Орлан.
  • Боевое видео демонстрирует моменты поражения враждебных беспилотников в небе над Запорожской и Донецкой областями.

В ГУР показали боевую работу спецподразделения "Крылья"

Воины Главного управления разведки продолжают эффективно уничтожать российские беспилотники тактического уровня в небе над востоком Украины.

Специализированное подразделение "Крылья" провело успешные операции по поражению беспилотников в воздухе.

Видео, обнародованное военными, демонстрирует момент поражения враждебных БПЛА в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности, на Покровском направлении.

Благодаря профессионализму разведчиков было уничтожено восемь вражеских дронов:

  • "Zala" – 2 единицы;

  • "Supercam" – 5 единиц;

  • "Орлан" – 1 единица.

Эти беспилотники являлись частью российских попыток разведки и корректировки огня, однако их действия были эффективно нейтрализованы.

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