Уничтожает российские дроны. У ГУР показали боевую работу спецподразделения "Крылья" — видео

Разведчики ГУР продолжают уничтожать российские беспилотники на фронте. Украинские силы ликвидируют вражеские БПЛА.
Главные тезисы
- Спецподразделение “Крылья” ГУР успешно уничтожает российские беспилотники на востоке Украины.
- Профессионализм разведчиков позволил ликвидировать 8 вражеских дронов, включая Zala, Supercam и Орлан.
- Боевое видео демонстрирует моменты поражения враждебных беспилотников в небе над Запорожской и Донецкой областями.
В ГУР показали боевую работу спецподразделения "Крылья"
Воины Главного управления разведки продолжают эффективно уничтожать российские беспилотники тактического уровня в небе над востоком Украины.
Специализированное подразделение "Крылья" провело успешные операции по поражению беспилотников в воздухе.
Видео, обнародованное военными, демонстрирует момент поражения враждебных БПЛА в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности, на Покровском направлении.
Благодаря профессионализму разведчиков было уничтожено восемь вражеских дронов:
"Zala" – 2 единицы;
"Supercam" – 5 единиц;
"Орлан" – 1 единица.
Эти беспилотники являлись частью российских попыток разведки и корректировки огня, однако их действия были эффективно нейтрализованы.
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