Нищить російські дрони. У ГУР показали бойову роботу спецпідрозділу "Крила" — відео

У ГУР показали бойову роботу спецпідрозділу "Крила"

Воїни Головного управління розвідки продовжують ефективно знищувати російські безпілотники тактичного рівня в небі над сходом України.

Спеціалізований підрозділ “Крила” провів успішні операції з ураження безпілотників в повітрі.

Відео, оприлюднене військовими, демонструє момент ураження ворожих БпЛА в небі над Запорізькою та Донецькою областями, зокрема на Покровському напрямку.

Завдяки професіоналізму розвідників було знищено вісім ворожих дронів:

"Zala" - 2 одиниці;

"Supercam" - 5 одиниць;

"Орлан" - 1 одиниця.

Ці безпілотники були частиною російських спроб розвідки та коригування вогню, проте їхні дії були ефективно нейтралізовані.