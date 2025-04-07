Нищить російські дрони. У ГУР показали бойову роботу спецпідрозділу "Крила" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нищить російські дрони. У ГУР показали бойову роботу спецпідрозділу "Крила" — відео

ГУР
ГУР
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Розвідники ГУР продовжують знищувати російські безпілотники на фронті. Українські сили ліквідують ворожі БпЛА.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ “Крила” ГУР ефективно знищує російські безпілотники на сході України.
  • У відео, опублікованому військовими, показано моменти ураження ворожих дронів.
  • Завдяки професіоналізму розвідників було ліквідовано 8 ворожих дронів таких як Zala, Supercam та Орлан.

У ГУР показали бойову роботу спецпідрозділу "Крила"

Воїни Головного управління розвідки продовжують ефективно знищувати російські безпілотники тактичного рівня в небі над сходом України.

Спеціалізований підрозділ “Крила” провів успішні операції з ураження безпілотників в повітрі.

Відео, оприлюднене військовими, демонструє момент ураження ворожих БпЛА в небі над Запорізькою та Донецькою областями, зокрема на Покровському напрямку.

Завдяки професіоналізму розвідників було знищено вісім ворожих дронів:

  • "Zala" - 2 одиниці;

  • "Supercam" - 5 одиниць;

  • "Орлан" - 1 одиниця.

Ці безпілотники були частиною російських спроб розвідки та коригування вогню, проте їхні дії були ефективно нейтралізовані.

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