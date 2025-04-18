У ГУР показали бойову роботу на Запорізькому напрямку — відео

Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України на фронті у Запорізькій області за минулий тиждень ліквідували 27 московитів; ще 101 загарбника ― вивели з функціонального стану.
Головні тези:
- Підрозділи ГУР МО України на Запорізькому напрямку ліквідували 27 московитів та вивели з функціонального стану 101 загарбника.
- Українські розвідники знищили 34 автотранспортні засоби, 11 броньованих машин, 10 мінометів, 13 артилерійських систем та інше військове обладнання ворога.
- Під час зачистки населеного пункту Щербаки спецпризначенці взяли в полон двох окупантів.
Розвідники палять окупантів на Запорізькому напрямку
Під час зачистки населеного пункту Щербаки спецпризначенці ГУР взяли в полон двох окупантів.
Тижневі втрати ворога в засобах, завдані українськими розвідниками методом пошкодження та знищення, склали:
автомобільний транспорт ― 34 шт.
броньовані машини ― 11 шт;
танк ― 1 шт;
міномети ― 10 шт;
артилерійські системи ― 13 шт;
БпЛА (розвідувальні та ударні) ― 7 шт;
антени зв’язку БПЛА ― 15 шт;
засоби РЕБ/РЕР ― 14 шт.
Під ударами розвідників опинились понад 200 інженерно-фортифікаційних споруд московитів. Також бійці воєнної розвідки знищили один ворожий склад БК.
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