У ГУР показали бойову роботу на Запорізькому напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали бойову роботу на Запорізькому напрямку — відео

ГУР
ГУР

Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України на фронті у Запорізькій області за минулий тиждень ліквідували 27 московитів; ще 101 загарбника ― вивели з функціонального стану.

Головні тези:

  • Підрозділи ГУР МО України на Запорізькому напрямку ліквідували 27 московитів та вивели з функціонального стану 101 загарбника.
  • Українські розвідники знищили 34 автотранспортні засоби, 11 броньованих машин, 10 мінометів, 13 артилерійських систем та інше військове обладнання ворога.
  • Під час зачистки населеного пункту Щербаки спецпризначенці взяли в полон двох окупантів.

Розвідники палять окупантів на Запорізькому напрямку

Під час зачистки населеного пункту Щербаки спецпризначенці ГУР взяли в полон двох окупантів.

Тижневі втрати ворога в засобах, завдані українськими розвідниками методом пошкодження та знищення, склали:

  • автомобільний транспорт ― 34 шт.

  • броньовані машини ― 11 шт;

  • танк ― 1 шт;

  • міномети ― 10 шт;

  • артилерійські системи ― 13 шт;

  • БпЛА (розвідувальні та ударні) ― 7 шт;

  • антени зв’язку БПЛА ― 15 шт;

  • засоби РЕБ/РЕР ― 14 шт.

Під ударами розвідників опинились понад 200 інженерно-фортифікаційних споруд московитів. Також бійці воєнної розвідки знищили один ворожий склад БК.

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