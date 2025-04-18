У ГУР показали боевую работу на Запорожском направлении — видео

Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте в Запорожской области за прошлую неделю ликвидировали 27 оккупантов; еще 101 захватчика ― вывели из функционального состояния.
Главные тезисы
- Подразделения ГУР МО Украины продемонстрировали эффективную боевую работу на фронте в Запорожской области.
- За прошлую неделю украинские разведчики ликвидировали 27 московитов и вывели из функционального состояния 101 захватчика.
- Было уничтожено значительное количество вражеского военного оборудования, включая автотранспорт, бронированные машины, минометы и артиллерийские системы.
Разведчики ликвидируют оккупантов на Запорожском направлении
Во время зачистки населенного пункта Щербаки спецназовцы ГУР взяли в плен двух оккупантов.
Недельные потери врага в средствах, нанесенные украинскими разведчиками методом повреждения и уничтожения, составили:
автомобильный транспорт ― 34 шт.
бронированные машины — 11 шт;
танк ― 1 шт;
минометы ― 10 шт;
артиллерийские системы ― 13 шт;
БпЛА (разведывательные и ударные) — 7 шт;
антенны связи БПЛА — 15 шт;
средства РЭБ/РЭР ― 14 шт.
Под ударами разведчиков оказались более 200 инженерно-фортификационных сооружений московитов. Также бойцы военной разведки уничтожили один вражеский состав БК.
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