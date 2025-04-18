У ГУР показали боевую работу на Запорожском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали боевую работу на Запорожском направлении — видео

ГУР
ГУР
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Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте в Запорожской области за прошлую неделю ликвидировали 27 оккупантов; еще 101 захватчика ― вывели из функционального состояния.

Главные тезисы

  • Подразделения ГУР МО Украины продемонстрировали эффективную боевую работу на фронте в Запорожской области.
  • За прошлую неделю украинские разведчики ликвидировали 27 московитов и вывели из функционального состояния 101 захватчика.
  • Было уничтожено значительное количество вражеского военного оборудования, включая автотранспорт, бронированные машины, минометы и артиллерийские системы.

Разведчики ликвидируют оккупантов на Запорожском направлении

Во время зачистки населенного пункта Щербаки спецназовцы ГУР взяли в плен двух оккупантов.

Недельные потери врага в средствах, нанесенные украинскими разведчиками методом повреждения и уничтожения, составили:

  • автомобильный транспорт ― 34 шт.

  • бронированные машины — 11 шт;

  • танк ― 1 шт;

  • минометы ― 10 шт;

  • артиллерийские системы ― 13 шт;

  • БпЛА (разведывательные и ударные) — 7 шт;

  • антенны связи БПЛА — 15 шт;

  • средства РЭБ/РЭР ― 14 шт.

Под ударами разведчиков оказались более 200 инженерно-фортификационных сооружений московитов. Также бойцы военной разведки уничтожили один вражеский состав БК.

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