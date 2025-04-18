У ГУР показали боевую работу на Запорожском направлении — видео

Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте в Запорожской области за прошлую неделю ликвидировали 27 оккупантов; еще 101 захватчика ― вывели из функционального состояния.

Разведчики ликвидируют оккупантов на Запорожском направлении

Во время зачистки населенного пункта Щербаки спецназовцы ГУР взяли в плен двух оккупантов.

Недельные потери врага в средствах, нанесенные украинскими разведчиками методом повреждения и уничтожения, составили:

автомобильный транспорт ― 34 шт.

бронированные машины — 11 шт;

танк ― 1 шт;

минометы ― 10 шт;

артиллерийские системы ― 13 шт;

БпЛА (разведывательные и ударные) — 7 шт;

антенны связи БПЛА — 15 шт;

средства РЭБ/РЭР ― 14 шт.

Под ударами разведчиков оказались более 200 инженерно-фортификационных сооружений московитов. Также бойцы военной разведки уничтожили один вражеский состав БК.