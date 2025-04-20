У ГУР раскрыли подробности обмена украинских военнопленных накануне Пасхи
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР раскрыли подробности обмена украинских военнопленных накануне Пасхи

обмен
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

После большого обмена пленными в канун Пасхи готовятся следующие операции по возвращению украинцев.

Главные тезисы

  • После крупного обмена военнопленными накануне Пасхи начинают готовиться к новым операциям по возвращению украинцев, уже более 5 тыс. граждан вернулись домой.
  • Обмен военнопленными перед Пасхой считается одним из самых крупных за период полномасштабного вторжения России в Украину.
  • Представитель ГУР подчеркнул важность дальнейших усилий по возвращению украинцев из плена и отметил сложность, но постоянное продвижение в переговорах.

ГУР готовит новые операции по обмену военнопленных ВСУ

Об этом в телеэфире сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

С начала полномасштабного вторжения более 5 000 украинцев в рамках обменов и более 500 граждан вне обмена вернулись домой, и 63 обмена — это отдельные операции. Могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших людей.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

Юсов отметил, что обмен перед Пасхой — один из самых больших за период полномасштабного вторжения. По его словам, он готовился долго, а сроки несколько раз продвигались. Представитель ГУР отметил, что Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся и в Украину вернулись 276 защитников и одна защитница.

Представитель ГУР подчеркнул, что возвращение 277 защитников является хорошим результатом и символом того, что нужно работать и дальше для возвращения военных и гражданских. По его словам, процесс переговоров сложен, впрочем, он не останавливается ни на день.

Переговорная группа работает, и мы видим результаты. Это непростая работа, большинство вещей остается за кадрами. Но хочу поблагодарить всех причастных. Отдельно — ОАЭ, которые помогают и выполняют посредническую функцию. Также семьям защитников, которые не просто ждали, а боролись. Спасибо за понимание и терпение всех, кто смог, когда нужно произнести и удержать какую-то информацию или удержаться от эмоций, а когда надо — наоборот усилить позицию Украины для возвращения наших.

В то же время Юсов отметил, что среди вернувшихся защитников есть тяжелобольные и тяжелораненые, они получают медицинскую помощь и в дальнейшем будут проходить реабилитацию.

Напомним, 19 апреля из российского плена в Украину вернули еще 277 военных. Среди них есть защитники Мариуполя и других направлений в Донецкой, Херсонской, Запорожье и Луганщине.

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