У ГУР раскрыли подробности обмена украинских военнопленных накануне Пасхи

ГУР готовит новые операции по обмену военнопленных ВСУ

Об этом в телеэфире сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

С начала полномасштабного вторжения более 5 000 украинцев в рамках обменов и более 500 граждан вне обмена вернулись домой, и 63 обмена — это отдельные операции. Могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших людей. Андрей Юсов Представитель ГУР

Юсов отметил, что обмен перед Пасхой — один из самых больших за период полномасштабного вторжения. По его словам, он готовился долго, а сроки несколько раз продвигались. Представитель ГУР отметил, что Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся и в Украину вернулись 276 защитников и одна защитница.

Представитель ГУР подчеркнул, что возвращение 277 защитников является хорошим результатом и символом того, что нужно работать и дальше для возвращения военных и гражданских. По его словам, процесс переговоров сложен, впрочем, он не останавливается ни на день.

Переговорная группа работает, и мы видим результаты. Это непростая работа, большинство вещей остается за кадрами. Но хочу поблагодарить всех причастных. Отдельно — ОАЭ, которые помогают и выполняют посредническую функцию. Также семьям защитников, которые не просто ждали, а боролись. Спасибо за понимание и терпение всех, кто смог, когда нужно произнести и удержать какую-то информацию или удержаться от эмоций, а когда надо — наоборот усилить позицию Украины для возвращения наших. Поделиться

В то же время Юсов отметил, что среди вернувшихся защитников есть тяжелобольные и тяжелораненые, они получают медицинскую помощь и в дальнейшем будут проходить реабилитацию.