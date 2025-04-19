Украина освободила 277 воинов из российского плена — фото

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина смогла вернуть из российского плена 277 защитников. Как отметил президент, это одна из самых лучших новостей, которые могут быть.

Зеленский подтвердил масштабный обмен пленными с Россией

Наши дома — одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена. Воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Луганской областях. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства выразил благодарность всем, кто сделал возможным это возвращение для украинских героев — прежде всего объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.

По словам Зеленского, всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека — воинов и гражданских.