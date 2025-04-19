Украина освободила 277 воинов из российского плена — фото

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина смогла вернуть из российского плена 277 защитников. Как отметил президент, это одна из самых лучших новостей, которые могут быть.
Главные тезисы
- Среди освобожденных сегодня Защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТРО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.
- Большинство из тех, кого удалось вернуть, – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в неволе с мая 2022 года.
Зеленский подтвердил масштабный обмен пленными с Россией
Глава государства выразил благодарность всем, кто сделал возможным это возвращение для украинских героев — прежде всего объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.
По словам Зеленского, всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека — воинов и гражданских.
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