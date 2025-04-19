Путин объявил пасхальное "перемирие", но есть "но"

19 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что принял решение об установлении пасхального "перемирия" в захватнической войне против Украины.
Главные тезисы
- Приказ Путина будет действовать с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.
- Украина на заявление диктатора пока не отреагировала.
Что известно о приказе Путина
По словам нелегитимного главы Кремля, его решение предусматривает остановку всех боевых действий против Украины с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.
С заявлением по этому поводу Путин выступил во время встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Российский диктатор цинично соврал, что решение принял "руководствуясь гуманитарными соображениями".
Однако Путин также добавил, что российские захватчики, воюющие против Украины, должны быть "готовы к отражению возможных атак или провокаций".
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