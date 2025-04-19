Путин объявил пасхальное "перемирие", но есть "но"
Категория
Украина
Дата публикации

Путин объявил пасхальное "перемирие", но есть "но"

Путин
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Источник:  online.ua

19 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что принял решение об установлении пасхального "перемирия" в захватнической войне против Украины.

Главные тезисы

  • Приказ Путина будет действовать с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.
  • Украина на заявление диктатора пока не отреагировала.

Что известно о приказе Путина

По словам нелегитимного главы Кремля, его решение предусматривает остановку всех боевых действий против Украины с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

С заявлением по этому поводу Путин выступил во время встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Российский диктатор цинично соврал, что решение принял "руководствуясь гуманитарными соображениями".

Однако Путин также добавил, что российские захватчики, воюющие против Украины, должны быть "готовы к отражению возможных атак или провокаций".

Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

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