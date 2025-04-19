Путін оголосив великоднє "перемир'я", але є "але"

19 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про встановлення великоднього "перемир'я" у загарбницькій війні проти України.
Головні тези:
- Наказ Путіна нібито буде діяти з 18:00 19 квітня до опівночі 21 квітня.
- Україна на заяву диктатора поки не відреагувала.
Що відомо про наказ Путіна
За словами нелегітимного глави Кремля, його рішення начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з 18:00 19 квітня до опівночі 21 квітня.
З заявою з цього приводу Путін виступив під час зустрічі з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.
Російський диктатор цинічно збрехав, що рішення ухвалене “керуючись гуманітарними міркуваннями”.
Однак Путін також додав, що російські загарбники, які воюють проти України, мають бути “готовими до відбиття можливих атак чи провокацій”.
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