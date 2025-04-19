Путін оголосив великоднє "перемир'я", але є "але"

Наказую на цей період зупинити усі бойові дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. При цьому наші війська повинні бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій.