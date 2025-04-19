Україна визволила 277 воїнів з російського полону — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна визволила 277 воїнів з російського полону — фото

Володимир Зеленський
Зеленський підтвердив масштабний обмін полоненими з Росією
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Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна змогла повернути з російського полону 277 захисників. Як зазначив президент, це одна з найкращих новин, які можуть бути. 

Головні тези:

  • Серед звільнених сьогодні Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем. 
  • Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року. 

Зеленський підтвердив масштабний обмін полоненими з Росією

Наші вдома — одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави вислови вдячність усім, хто зробив можливим це повернення для українських героїв — насамперед обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.

За словами Зеленського, загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини — воїнів та цивільних.

Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх.

Що важливо розуміти, 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.

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