Україна визволила 277 воїнів з російського полону — фото

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна змогла повернути з російського полону 277 захисників. Як зазначив президент, це одна з найкращих новин, які можуть бути.
Головні тези:
- Серед звільнених сьогодні Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.
- Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.
Зеленський підтвердив масштабний обмін полоненими з Росією
Глава держави вислови вдячність усім, хто зробив можливим це повернення для українських героїв — насамперед обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.
За словами Зеленського, загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини — воїнів та цивільних.
Що важливо розуміти, 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.
Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.
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