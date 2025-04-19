Україна визволила 277 воїнів з російського полону — фото

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна змогла повернути з російського полону 277 захисників. Як зазначив президент, це одна з найкращих новин, які можуть бути.

Зеленський підтвердив масштабний обмін полоненими з Росією

Наші вдома — одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави вислови вдячність усім, хто зробив можливим це повернення для українських героїв — насамперед обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.

За словами Зеленського, загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини — воїнів та цивільних.

Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх. Поширити

Що важливо розуміти, 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.