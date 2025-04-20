У ГУР розкрили подробиці обміну українських військовополонених напередодні Великодня

ГУР готує нові операції з обміну військовополонених ЗСУ

Про це в телеефірі сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Від початку повномасштабного вторгнення понад 5 000 українців в рамках обмінів і понад 500 громадян поза обмінами повернулись додому, і 63 обміни — це окремі операції. Можу сказати, що вже готуються наступні операції з повернення наших людей. Андрій Юсов Представник ГУР

Юсов зазначив, що обмін перед Великоднем — один з найбільших за період повномасштабного вторгнення. За його словами, він готувався довго, а терміни кілька разів посувалися. Представник ГУР зауважив, що Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся і до України повернулися 276 захисників і одна захисниця.

Представник ГУР наголосив, що повернення 277 захисників є гарним результатом і символом того, що треба працювати й надалі задля повернення військових і цивільних. За його словами, процес перемовин складний, утім він не зупиняється ані на день.

Переговорна група працює, і ми бачимо результати. Це непроста робота, більшість речей залишається поза кадрами. Але хочу подякувати всім причетним. Окремо — ОАЕ, які допомагають і виконують посередницьку функцію. Також — родинам захисників, які не просто чекали, а боролись. Дякуємо за розуміння і терпіння всім тим, хто зміг, коли треба промовити й втримати якусь інформацію або втриматись від емоцій, а коли треба — навпаки посилити позицію України для повернення наших. Поширити

Водночас Юсов зазначив, що серед захисників, які повернулися, є важкохворі й важкопоранені, вони отримують медичну допомогу та надалі проходитимуть реабілітацію.