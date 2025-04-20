У ГУР розкрили подробиці обміну українських військовополонених напередодні Великодня

Після великого обміну полоненими напередодні Великодня готуються наступні операції з повернення українців.
Головні тези:
- Після великого обміну військовополоненими напередодні Великодня готуються наступні операції з повернення українців.
- В рамках обмінів і поза ними понад 5 тис українців вже повернулись додому.
- Обмін перед Великоднем вважається одним з найбільших з періоду повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
ГУР готує нові операції з обміну військовополонених ЗСУ
Про це в телеефірі сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
Юсов зазначив, що обмін перед Великоднем — один з найбільших за період повномасштабного вторгнення. За його словами, він готувався довго, а терміни кілька разів посувалися. Представник ГУР зауважив, що Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся і до України повернулися 276 захисників і одна захисниця.
Представник ГУР наголосив, що повернення 277 захисників є гарним результатом і символом того, що треба працювати й надалі задля повернення військових і цивільних. За його словами, процес перемовин складний, утім він не зупиняється ані на день.
Водночас Юсов зазначив, що серед захисників, які повернулися, є важкохворі й важкопоранені, вони отримують медичну допомогу та надалі проходитимуть реабілітацію.
Нагадаємо, 19 квітня з російського полону до України повернули ще 277 військових. Серед них є захисники Маріуполя та інших напрямків на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині.
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