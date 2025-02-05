Повернення 150 українських військовополонених — у Коордштабі поділилися деталями обміну

Новий обмін військовополонених, здійснений Координаційним штабом 5 січня, дав можливість 150 українським військовим повернутися додому. Це 108 воїнів ЗСУ (зокрема з ТрО — семеро, ВМС — 26, і троє з Повітряних сил). Звільнені з полону також 22 нацгвардійці, 19 прикордонників, один представник Нацполіції.

У Коордштабі поділилися деталями обміну військовополонених 5 лютого

Серед тих, хто звільнений з полону, багато важкохворих, важкопоранених та тих, хто перебуває в російській неволі понад два з половиною роки.

Це 61-й за ліком обмін військовополоненими, організований Коордштабом, з початку повномасштабного російського вторгнення.

Наші вдома

Загалом з російської неволі завдяки роботі штабу за дорученням Президента України вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни.

Цього разу додому повертаються 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з ТрО — семеро, ВМС — 26, і троє з Повітряних сил). Звільнені з полону також 22 нацгвардійці, 19 прикордонників, один представник Нацполіції. Поширити

Вони захищали українську землю від ворога у Харківській, Запорізький, Донецькій, Луганській областях, на Херсонщині, Сумщині, Київщині.

Зокрема, звільнені нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисники Маріуполя та Азовсталі. Побачать невдовзі рідних також українські військовослужбовці, які брали участь в операції на Курщині.

Серед звільнених — 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів.

Українські військовослужбовці отримають належне лікування, допомогу з реабілітації та реінтеграції в суспільство, а також виплати грошового забезпечення, яке вони мали отримувати упродовж перебування в полоні, та одноразову матеріальну допомогу.

Координаційний штаб висловлює подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в реалізації обміну.