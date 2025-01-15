15 січня в Україну з російського полону повернули ще 25 військових та цивільних. Серед них є захисники Маріуполя й «Азовсталі».
Головні тези:
- Україна повернула з російського полону 25 поранених і хворих бійців ЗСУ, серед яких є захисники Маріуполя та «Азовсталі».
- Президент Володимир Зеленський наголосив на постійній роботі над поверненням українських військовополонених додому.
- За 2024 рік з російського полону повернулося понад 1300 українських полонених, що є важливою перемогою для країни.
- Президент закликав до подальших зусиль для забезпечення безпеки та повернення більшої кількості українських громадян з полону у 2025 році.
- Подяка висловлена команді, що організовує пошуки та повернення полонених, а також партнерам, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам, за сприяння у цій важливій справі.
В Україну повернули 25 військовополонених бійців ЗСУ
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
За його словами, хлопці мають важкі поранення та хвороби. Президент наголосив, що кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу.
Україна повернула понад 1300 полонених за 2024 рік
Президент Володимир Зеленський заявив, що за 2024 рік з російського полону вдалося повернути 1358 осіб.
За 2024 рік нам вдалося повернути з російського полону додому в Україну 1358 своїх людей. Це наші воїни й цивільні. У цих людей неоднакова доля, але однакова радість — бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України.
За його словами, необхідно зробити все, щоб у 2025 році таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше.
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