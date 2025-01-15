Україна повернула з російського полону 25 поранених і хворих бійців ЗСУ

15 січня в Україну з російського полону повернули ще 25 військових та цивільних. Серед них є захисники Маріуполя й «Азовсталі».

В Україну повернули 25 військовополонених бійців ЗСУ

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Повернення своїх людей додому — те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, хлопці мають важкі поранення та хвороби. Президент наголосив, що кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу.

Повернення українських військовополонених

Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Поширити

Повернення українських військовополонених

Україна повернула понад 1300 полонених за 2024 рік

Президент Володимир Зеленський заявив, що за 2024 рік з російського полону вдалося повернути 1358 осіб.

За 2024 рік нам вдалося повернути з російського полону додому в Україну 1358 своїх людей. Це наші воїни й цивільні. У цих людей неоднакова доля, але однакова радість — бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України.

За його словами, необхідно зробити все, щоб у 2025 році таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше.