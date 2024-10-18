Україна повернула з російського полону правозахисника Максима Буткевича

18 жовтня з російського полону додому повертається правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.
Головні тези:
- Максим Буткевич, правозахисник та військовослужбовець, повертається додому після звільнення з російського полону.
- Максим Буткевич був незаконно засуджений до 13 років колонії у Росії.
- Поки що українська сторона ще не підтвердила офіційно факту обміну військовополоненими у форматі 95 на 95.
Правозахисника Буткевича звільнено з російського полону
Про це повідомив батько правозахисника і військовослужбовця, Олександр Буткевич.
За словами батька, йому зателефонував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими й повідомив, що його сина обміняли й тепер він перебуває на території України.
Раніше 18 жовтня про те, що начебто відбувся обмін військовополоненими між Росією й Україною, повідомили у міноборони РФ. Там зазначили, нібито обмін був у форматі 95 на 95 військовополонених, а відбувся за посередництва ОАЕ.
На час написання новини українська сторона ще не підтвердила офіційно факту обміну військовополоненими.
Максим Буткевич: що відомо
Максим Буткевич долучився до лав ЗСУ в березні 2022 року, а потрапив у полон того самого року влітку.
У МЗС України тоді назвали вироки незаконними та нікчемними.
Згодом верховний суд Росії залишив вирок українському правозахиснику без змін — його засудили до 13 років колонії.
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