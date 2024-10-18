Україна повернула з російського полону правозахисника Максима Буткевича
Категорія
Україна
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Україна повернула з російського полону правозахисника Максима Буткевича

Буткевич
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Джерело:  ZMINA

18 жовтня з російського полону додому повертається правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.

Головні тези:

  • Максим Буткевич, правозахисник та військовослужбовець, повертається додому після звільнення з російського полону.
  • Максим Буткевич був незаконно засуджений до 13 років колонії у Росії.
  • Поки що українська сторона ще не підтвердила офіційно факту обміну військовополоненими у форматі 95 на 95.

Правозахисника Буткевича звільнено з російського полону

Про це повідомив батько правозахисника і військовослужбовця, Олександр Буткевич.

За словами батька, йому зателефонував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими й повідомив, що його сина обміняли й тепер він перебуває на території України.

Раніше 18 жовтня про те, що начебто відбувся обмін військовополоненими між Росією й Україною, повідомили у міноборони РФ. Там зазначили, нібито обмін був у форматі 95 на 95 військовополонених, а відбувся за посередництва ОАЕ.

На час написання новини українська сторона ще не підтвердила офіційно факту обміну військовополоненими.

Максим Буткевич: що відомо

Максим Буткевич долучився до лав ЗСУ в березні 2022 року, а потрапив у полон того самого року влітку.

У березні 2023 року російські окупанти винесли "вироки" трьом українським військовополоненим, серед яких був і правозахисник Максим Буткевич. Його визнали винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом".

У МЗС України тоді назвали вироки незаконними та нікчемними.

Згодом верховний суд Росії залишив вирок українському правозахиснику без змін — його засудили до 13 років колонії.

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