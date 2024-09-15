Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав відео з моментом зустрічі звільненого з полону РФ українського військового з маленьким сином.

Як маленький син реагує на повернення батька з полону РФ

Хлопчик не тільки одразу ж впізнав тата, а обійнявши, вже не захотів його відпускати.

Це викликало сльози у всіх присутніх.

Дитина так чекала на повернення батька, що не захотіла злазити з рук чоловіка і не перестала обіймати його.

Коли хтось із родичів запропонували потримати дитину на руках, щоб захисник бодай на хвилину міг обійняти свою дружину двома руками, то їхній синочок сказав "ні" і ще більше притулився до батька.

Що відомо про повернення українських військових з російського полону

За результатами останнього обміну полоненими між Україною та РФ вдалось повернути 7 цивільних громадян України, серед яких, зокрема, кримськотатарська активістка Леніє Умєрова.

Також вдалось звільнити 23 жінки, які служили у лавах ЗСУ та потрапили до російського полону.

Повернення представників «Азову» та 36 бригади.