Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав відео з моментом зустрічі звільненого з полону РФ українського військового з маленьким сином.
Головні тези:
- Зворушлива зустріч звільненого з полону військового з маленьким синочком викликала сльози у всіх присутніх.
- Дитина довго чекала на повернення батька з полону та обійняла його з великою любов'ю і радістю.
- Останні обміни полоненими дозволили повернути додому 7 цивільних громадян України та 23 жінки, які служили у лавах ЗСУ.
- Серед звільнених були представники «Азову» та 36 бригади, що є важливим кроком у поверненні українських бійців додому.
- Емоційні історії повернення українських громадян з російського полону доводять важливість усіх зусиль нашої країни у боротьбі за своїх співгромадян.
Як маленький син реагує на повернення батька з полону РФ
Хлопчик не тільки одразу ж впізнав тата, а обійнявши, вже не захотів його відпускати.
Це викликало сльози у всіх присутніх.
Дитина так чекала на повернення батька, що не захотіла злазити з рук чоловіка і не перестала обіймати його.
Коли хтось із родичів запропонували потримати дитину на руках, щоб захисник бодай на хвилину міг обійняти свою дружину двома руками, то їхній синочок сказав "ні" і ще більше притулився до батька.
Що відомо про повернення українських військових з російського полону
За результатами останнього обміну полоненими між Україною та РФ вдалось повернути 7 цивільних громадян України, серед яких, зокрема, кримськотатарська активістка Леніє Умєрова.
Також вдалось звільнити 23 жінки, які служили у лавах ЗСУ та потрапили до російського полону.
Повернення представників «Азову» та 36 бригади.
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