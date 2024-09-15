Лубінець оприлюднив щемливе відео зустрічі звільненого з полону РФ військового ЗСУ з маленьким сином
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець оприлюднив щемливе відео зустрічі звільненого з полону РФ військового ЗСУ з маленьким сином

Дмитро Лубінець
Жінка та син зустрічаються із військовим ЗСУ
Read in English

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав відео з моментом зустрічі звільненого з полону РФ українського військового з маленьким сином. 

Головні тези:

  • Зворушлива зустріч звільненого з полону військового з маленьким синочком викликала сльози у всіх присутніх.
  • Дитина довго чекала на повернення батька з полону та обійняла його з великою любов'ю і радістю.
  • Останні обміни полоненими дозволили повернути додому 7 цивільних громадян України та 23 жінки, які служили у лавах ЗСУ.
  • Серед звільнених були представники «Азову» та 36 бригади, що є важливим кроком у поверненні українських бійців додому.
  • Емоційні історії повернення українських громадян з російського полону доводять важливість усіх зусиль нашої країни у боротьбі за своїх співгромадян.

Як маленький син реагує на повернення батька з полону РФ

Хлопчик не тільки одразу ж впізнав тата, а обійнявши, вже не захотів його відпускати.

Це викликало сльози у всіх присутніх.

Дитина так чекала на повернення батька, що не захотіла злазити з рук чоловіка і не перестала обіймати його.

Коли хтось із родичів запропонували потримати дитину на руках, щоб захисник бодай на хвилину міг обійняти свою дружину двома руками, то їхній синочок сказав "ні" і ще більше притулився до батька.

Що відомо про повернення українських військових з російського полону

За результатами останнього обміну полоненими між Україною та РФ вдалось повернути 7 цивільних громадян України, серед яких, зокрема, кримськотатарська активістка Леніє Умєрова.

Також вдалось звільнити 23 жінки, які служили у лавах ЗСУ та потрапили до російського полону.

Повернення представників «Азову» та 36 бригади.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ убили 3 українських воїнів під час здачі в полон на Покровському напрямку ― відеодоказ
солдат РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна звільнила з російського полону ще 49 своїх громадян — фото
Володимир Зеленський
звільнення полонених 13 вересня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з російського полону ще 103 воїнів — фото та відео
Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 вересня - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?