Україна звільнила з російського полону ще 49 своїх громадян — фото

13 вересня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося врятувати ще 49 українців та українок, зокрема й захисників “Азовсталі”.
Головні тези:
Україна знову змогла звільнити з російського полону десятки своїх громадян.
Серед звільнених є воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, а також цивільні.
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність всім, хто долучився до звільнення полонених.
Кого вдалося врятувати з полону РФ
Глава держави подякував усім, забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі.
Окрім того, окремо президент відзначив кожен український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для держави.
Чому цей обмін є особливим для України
Що важливо розуміти, повернення полонених українців додому відбулося завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Серед звільнених:
23 солдатів та сержантів,
19 офіцерів.
Окрім того, наголошується, що восьмеро з них є представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Ще семеро звільнених - цивільні.