Україна звільнила з російського полону ще 49 своїх громадян — фото

13 вересня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося врятувати ще 49 українців та українок, зокрема й захисників “Азовсталі”.

Кого вдалося врятувати з полону РФ

49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова — дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук. Володимир Зеленський Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава держави подякував усім, забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Окрім того, окремо президент відзначив кожен український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для держави.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших — і воїнів, і цивільних, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Чому цей обмін є особливим для України

Що важливо розуміти, повернення полонених українців додому відбулося завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Фото: facebook.com/koordshtab

Цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону наших жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя. Поширити

Фото: facebook.com/koordshtab

Серед звільнених:

23 солдатів та сержантів,

19 офіцерів.

Окрім того, наголошується, що восьмеро з них є представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Ще семеро звільнених - цивільні.

Фото: facebook.com/koordshtab