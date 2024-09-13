Україна звільнила з російського полону ще 49 своїх громадян — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна звільнила з російського полону ще 49 своїх громадян — фото

Володимир Зеленський
звільнення полонених 13 вересня
Read in English

13 вересня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося врятувати ще 49 українців та українок, зокрема й захисників “Азовсталі”.

Головні тези:

  • Україна знову змогла звільнити з російського полону десятки своїх громадян.
  • Серед звільнених є воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, а також цивільні.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність всім, хто долучився до звільнення полонених.

Кого вдалося врятувати з полону РФ

49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова — дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава держави подякував усім, забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Окрім того, окремо президент відзначив кожен український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для держави.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших — і воїнів, і цивільних, — наголосив Володимир Зеленський.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Чому цей обмін є особливим для України

Що важливо розуміти, повернення полонених українців додому відбулося завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Фото: facebook.com/koordshtab

Цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону наших жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя.

Фото: facebook.com/koordshtab

Серед звільнених:

  • 23 солдатів та сержантів,

  • 19 офіцерів.

Окрім того, наголошується, що восьмеро з них є представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Ще семеро звільнених - цивільні.

Фото: facebook.com/koordshtab

Додому повертається також Герой України полковник медичної служби Віктор Івчук, який керував військовим шпиталем у Маріуполі в найважчі часи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з російського полону 115 захисників
Володимир Зеленський
Українські військові
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський
ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські десантники взяли в полон 9 окупантів РФ — відео
Українські десантники взяли в полон 9 окупантів РФ — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?