Украина освободила из российского плена еще 49 своих граждан — фото

13 сентября глава государства Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена удалось спасти еще 49 украинцев и украинок, в том числе и защитников "Азовстали".
Главные тезисы
Украина снова смогла освободить из российского плена десятки своих граждан.
Среди освобожденных есть воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы, а также гражданские.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто принял участие в освобождении пленных.
Кого удалось спасти из плена РФ
Глава государства поблагодарил всех, кто обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи.
Кроме того, отдельно президент отметил каждое украинское подразделение, которое пополняет обменный фонд для государства.
Почему этот обмен особенный для Украины
Что важно понимать, возвращение пленных украинцев домой произошло благодаря работе Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Среди освобожденных:
23 солдат и сержантов,
19 офицеров.
Кроме того, указано, что восемь из них - представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и “Азовстали” из Нацгвардии. Еще семеро освобожденных – гражданские.