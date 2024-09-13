Украина освободила из российского плена еще 49 своих граждан — фото

13 сентября глава государства Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена удалось спасти еще 49 украинцев и украинок, в том числе и защитников "Азовстали".

Кого удалось спасти из плена РФ

49 украинцев и украинок вернулись домой. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди. В частности, Ление Умерова — девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук. Владимир Зеленский Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава государства поблагодарил всех, кто обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Кроме того, отдельно президент отметил каждое украинское подразделение, которое пополняет обменный фонд для государства.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших — и воинов, и гражданских, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Почему этот обмен особенный для Украины

Что важно понимать, возвращение пленных украинцев домой произошло благодаря работе Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось освободить из плена наших женщин: их среди освобожденных 23. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения. Удалось освободить также женщин, подвергшихся негуманному обращению в частности из-за принудительного участия в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя. Поделиться

Среди освобожденных:

23 солдат и сержантов,

19 офицеров.

Кроме того, указано, что восемь из них - представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и “Азовстали” из Нацгвардии. Еще семеро освобожденных – гражданские.