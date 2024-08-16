По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в ближайшее время не стоит ожидать обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех".

Почему Лубинец не ожидает масштабного обмена военнопленными между Украиной и РФ

Омбудсмен отметил, что Украина от себя делает все возможное для проведения больших обменов военнопленными со страной-агрессорой.

Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения больших обменов, в том числе неоднократно через посредников выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен всех на всех? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме, - подчеркнул Лубинец. Поделиться

Дмитрий Лубинец

Как наступление ВСУ в Курщине влияет на вопросы обмена пленными с Россией

Он также подтвердил, что наступательная операция ВСУ в Курщине улучшает ситуацию с возвращением пленных Россией украинских граждан.

Омбудсмен отметил, что Украина в этом вопросе привержена принципу справедливости и стремится договориться с Россией о принципах проведения обменных процессов.