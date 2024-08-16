Лубинец оценил шансы на проведение масштабного обмена военнопленными с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец оценил шансы на проведение масштабного обмена военнопленными с РФ

Дмитрий Лубинец
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Источник:  Радио Свобода

По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в ближайшее время не стоит ожидать обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех".

Главные тезисы

  • Дмитрий Лубинец считает, что в ближайшее время масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией маловероятен.
  • Наступление ВСУ на Курщине может положительно повлиять на вопрос обмена пленными с Россией по принципу справедливости.
  • Договоренности с Россией о принципах проведения обменных процессов имеют важное значение для возвращения украинских граждан и военнопленных.
  • Необходимость соблюдения принципа справедливости в освобождении пленных подчеркнул Дмитрий Лубинец: кто раньше попал в плен, тот первым должен быть обменян.

Почему Лубинец не ожидает масштабного обмена военнопленными между Украиной и РФ

Омбудсмен отметил, что Украина от себя делает все возможное для проведения больших обменов военнопленными со страной-агрессорой.

Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения больших обменов, в том числе неоднократно через посредников выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен всех на всех? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме, - подчеркнул Лубинец.

Лубинец не ожидает масштабного обмена пленными с РФ в ближайшее время
Дмитрий Лубинец

Как наступление ВСУ в Курщине влияет на вопросы обмена пленными с Россией

Он также подтвердил, что наступательная операция ВСУ в Курщине улучшает ситуацию с возвращением пленных Россией украинских граждан.

Омбудсмен отметил, что Украина в этом вопросе привержена принципу справедливости и стремится договориться с Россией о принципах проведения обменных процессов.

Мне бы очень хотелось, чтобы мы с Россией договорились, наконец, о принципах проведения обменных процессов и возвращении гражданских граждан, используя эту ситуацию. … Нам нужно использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которые россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения – с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену. Среди них даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права, - подчеркнул Лубинец.

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