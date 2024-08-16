По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в ближайшее время не стоит ожидать обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех".
Главные тезисы
- Дмитрий Лубинец считает, что в ближайшее время масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией маловероятен.
- Наступление ВСУ на Курщине может положительно повлиять на вопрос обмена пленными с Россией по принципу справедливости.
- Договоренности с Россией о принципах проведения обменных процессов имеют важное значение для возвращения украинских граждан и военнопленных.
- Необходимость соблюдения принципа справедливости в освобождении пленных подчеркнул Дмитрий Лубинец: кто раньше попал в плен, тот первым должен быть обменян.
Почему Лубинец не ожидает масштабного обмена военнопленными между Украиной и РФ
Омбудсмен отметил, что Украина от себя делает все возможное для проведения больших обменов военнопленными со страной-агрессорой.
Как наступление ВСУ в Курщине влияет на вопросы обмена пленными с Россией
Он также подтвердил, что наступательная операция ВСУ в Курщине улучшает ситуацию с возвращением пленных Россией украинских граждан.
Омбудсмен отметил, что Украина в этом вопросе привержена принципу справедливости и стремится договориться с Россией о принципах проведения обменных процессов.
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