Возвращение украинцев из российского плена. Зеленскому на Ставке представили новую стратегию

Увеличение обменного фонда со стороны Украины на фоне контрнаступления ВСУ в Курщине стало дополнительной возможностью для проведения обмена пленными с Россией. В ближайшее время украинцы смогут узнать, как проходит процедура обмена.

Зеленскому на Ставке представили новую стратегию обмена пленными с Россией

Зеленский обратил внимание на этот важный вопрос.

Сегодня на Ставке была представлена стратегия возвращения наших людей из российского плена. Много щекотливых деталей. Что касается формирования списков. Что касается работы с партнерами. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент поручил представителям ГУР, МВД, СБУ и ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать украинцам о том, как проходит процедура обмена пленными.

Также я поручил вовлечь в эту работу общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену. Такое усиление доверия нужно. Поделиться

Что известно о возможном обмене военнопленными между Украиной и РФ

Представители Украины и России начали переговоры о проведении обмена военнопленными по результатам боевых действий в Курской области.

Подготовку к проведению обмена пленными подтвердили журналистам издания FT представители украинской разведки.

При этом точное количество пленных российских военных при прорыве ВСУ в Курскую область не разглашается.

Авторы материала со ссылкой на украинских чиновников подчеркивают, что речь может идти о нескольких сотнях пленных российских солдат. Поделиться

Среди захваченных в плен много молодых призывников.

Журналисты утверждают, что переговоры о проведении обмена пленными стартовали между странами после 10 дней тяжелых боев в Курской области.