Возвращение украинцев из российского плена. Зеленскому на Ставке представили новую стратегию

Увеличение обменного фонда со стороны Украины на фоне контрнаступления ВСУ в Курщине стало дополнительной возможностью для проведения обмена пленными с Россией. В ближайшее время украинцы смогут узнать, как проходит процедура обмена.
Главные тезисы
- Увеличение обменного фонда Украины дает возможность для проведения обмена пленными с Россией.
- Президент Зеленский представил новую стратегию возвращения украинцев из российского плена.
- Подготовка к обмену пленными подтверждена украинской разведкой, однако точное количество российских пленных не разглашается.
Зеленскому на Ставке представили новую стратегию обмена пленными с Россией
Зеленский обратил внимание на этот важный вопрос.
Президент поручил представителям ГУР, МВД, СБУ и ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать украинцам о том, как проходит процедура обмена пленными.
Что известно о возможном обмене военнопленными между Украиной и РФ
Представители Украины и России начали переговоры о проведении обмена военнопленными по результатам боевых действий в Курской области.
Подготовку к проведению обмена пленными подтвердили журналистам издания FT представители украинской разведки.
При этом точное количество пленных российских военных при прорыве ВСУ в Курскую область не разглашается.
Среди захваченных в плен много молодых призывников.
Журналисты утверждают, что переговоры о проведении обмена пленными стартовали между странами после 10 дней тяжелых боев в Курской области.
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