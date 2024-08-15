Повернення українців з російського полону. Зеленському на Ставці представили нову стратегію
Категорія
Україна
Дата публікації

Повернення українців з російського полону. Зеленському на Ставці представили нову стратегію

Володимир Зеленський
Військовополонені

Збільшення обмінного фонду з боку України на тлі контрнаступу ЗСУ на Курщині стало додатковою можливістю для проведення обміну полоненими з Росією. Найближчім часом українці зможуть дізнатись, як саме проходить процедура обміну.

Головні тези:

  • Збільшення обмінного фонду України сприяє проведенню обміну полоненими з Росією на тлі контрнаступу ЗСУ на Курщині.
  • Президент Зеленський доручив представникам важливих військових та правоохоронних відомств представити деталі про процедуру обміну полоненими українцями.
  • Підготовка до обміну полоненими підтверджена представниками української розвідки, проте точна кількість російських полонених не розголошується.

Зеленському на Ставці представили нову стратегію обміну полоненими з Росією

Зеленський звернув увагу на це важливе питання.

Сьогодні на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент доручив представникам ГУР, МВС, СБУ та ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати українцям щодо того, як проходить процедура обміну полоненими.

Також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне.

Що відомо про ймовірний обмін військовополоненими між Україною та РФ

Представники України та Росії почали переговори щодо проведення обміну військовополоненими за результатами бойових дій у Курській області. 

Зазначається, що підготовку до проведення обміну полоненими підтвердили журналістам видання FT представники української розвідки.

При цьому точна кількість полонених російських військових під час прориву ЗСУ у Курську область не розголошується.

Автори матеріалу із посиланням на українських посадовців підкреслюють, що мова може йти про кілька сотень полонених російських солдатів.

Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

Журналісти стверджують, що переговори щодо проведення обміну полоненими стартували між країнами після 10 днів важких боїв у Курській області.

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