Повернення українців з російського полону. Зеленському на Ставці представили нову стратегію

Збільшення обмінного фонду з боку України на тлі контрнаступу ЗСУ на Курщині стало додатковою можливістю для проведення обміну полоненими з Росією. Найближчім часом українці зможуть дізнатись, як саме проходить процедура обміну.

Зеленському на Ставці представили нову стратегію обміну полоненими з Росією

Зеленський звернув увагу на це важливе питання.

Сьогодні на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами. Володимир Зеленський Президент України

Президент доручив представникам ГУР, МВС, СБУ та ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати українцям щодо того, як проходить процедура обміну полоненими.

Також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне. Поширити

Що відомо про ймовірний обмін військовополоненими між Україною та РФ

Представники України та Росії почали переговори щодо проведення обміну військовополоненими за результатами бойових дій у Курській області.

Зазначається, що підготовку до проведення обміну полоненими підтвердили журналістам видання FT представники української розвідки.

При цьому точна кількість полонених російських військових під час прориву ЗСУ у Курську область не розголошується.

Автори матеріалу із посиланням на українських посадовців підкреслюють, що мова може йти про кілька сотень полонених російських солдатів. Поширити

Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

Журналісти стверджують, що переговори щодо проведення обміну полоненими стартували між країнами після 10 днів важких боїв у Курській області.