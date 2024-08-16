Лубінець оцінив шанси на проведення масштабного обміну військовополоненими з РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець оцінив шанси на проведення масштабного обміну військовополоненими з РФ

Дмитро Лубінець
Джерело:  Радіо Свобода

На думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, найближчим часом не варто очікувати на обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі “всіх на всіх”. 

Головні тези:

  • Дмитро Лубінець вважає, що найближчим часом масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією малоймовірний.
  • Українська сторона активно діє для проведення великих обмінів полоненими, але наразі результати є недостатніми.
  • Наступ ЗСУ на Курщині може позитивно вплинути на питання обміну полоненими з Росією за принципом справедливості.
  • Домовленості з Росією про принципи проведення обмінних процесів дуже важливі для повернення українських громадян та військовополонених.
  • Лубінець підкреслив необхідність дотримуватися принципу справедливості у визволенні полонених: хто раніше потрапив у полон, той першим має бути обміняний.

Чому Лубінець не очікує масштабного обміну військовополоненими між Україною та РФ

Омбудсмен зазначив, що Україна від себе робить все можливе для проведення великих обмінів військовополоненими з країною-агресоркою.

Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі, - наголосив Лубінець.

Лубінець не очікує масштабного обміну полоненими з РФ найближчим часом
Дмитро Лубінець

Як наступ ЗСУ на Курщині впливає на питання обміну полоненими з Росією

Він також підтвердив, що наступальна операція ЗСУ на Курщині покращує ситуацію із поверненням полонених Росією українських громадян.

Омбудсмен зазначив, що Україна в цьому питанні прихильна принципу справедливості і прагне домовитись з Росією про принципи проведення обмінних процесів.

Мені би дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію. … Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить. У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року, в нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації і підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права, - підкреслив Лубінець.

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