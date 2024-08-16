На думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, найближчим часом не варто очікувати на обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі “всіх на всіх”.

Чому Лубінець не очікує масштабного обміну військовополоненими між Україною та РФ

Омбудсмен зазначив, що Україна від себе робить все можливе для проведення великих обмінів військовополоненими з країною-агресоркою.

Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі, - наголосив Лубінець. Поширити

Дмитро Лубінець

Як наступ ЗСУ на Курщині впливає на питання обміну полоненими з Росією

Він також підтвердив, що наступальна операція ЗСУ на Курщині покращує ситуацію із поверненням полонених Росією українських громадян.

Омбудсмен зазначив, що Україна в цьому питанні прихильна принципу справедливості і прагне домовитись з Росією про принципи проведення обмінних процесів.