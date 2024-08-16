На думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, найближчим часом не варто очікувати на обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі “всіх на всіх”.
Головні тези:
- Дмитро Лубінець вважає, що найближчим часом масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією малоймовірний.
- Українська сторона активно діє для проведення великих обмінів полоненими, але наразі результати є недостатніми.
- Наступ ЗСУ на Курщині може позитивно вплинути на питання обміну полоненими з Росією за принципом справедливості.
- Домовленості з Росією про принципи проведення обмінних процесів дуже важливі для повернення українських громадян та військовополонених.
- Лубінець підкреслив необхідність дотримуватися принципу справедливості у визволенні полонених: хто раніше потрапив у полон, той першим має бути обміняний.
Чому Лубінець не очікує масштабного обміну військовополоненими між Україною та РФ
Омбудсмен зазначив, що Україна від себе робить все можливе для проведення великих обмінів військовополоненими з країною-агресоркою.
Як наступ ЗСУ на Курщині впливає на питання обміну полоненими з Росією
Він також підтвердив, що наступальна операція ЗСУ на Курщині покращує ситуацію із поверненням полонених Росією українських громадян.
Омбудсмен зазначив, що Україна в цьому питанні прихильна принципу справедливості і прагне домовитись з Росією про принципи проведення обмінних процесів.
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