Україна повернула з російського полону 115 захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з російського полону 115 захисників

Володимир Зеленський
Українські військові
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24 серпня, у День незалежності України, відбувся новий масштабний обмін військовополоненими з країною-агресоркою Росією. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією у День Незалежності України.
  • З російського полону повернули 115 захисників, серед яких були військовослужбовці різних бойових підрозділів.
  • Дев'ятьох незаконно засуджених оборонців було урятовано під час цього обміну, включаючи військових моряків та прикордонників.
  • Обмін відбувався за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, що сприяло поверненню українських воїнів додому.
  • Учасники обміну брали участь у важких боях на різних фронтах, включаючи оборону Києва, Херсонської області та пропускного пункту на кордоні з Кримом.

Ще 115 українських воїнів повернулися додому

Зеленський підкреслив, що з російського полону повернули воїнів Нацгвардії, ЗСУ, ВМС ЗСУ, Держприкордонної служби.

Обмін проходив за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому, - зазначив глава держави.

Кого саме звільнили з російського полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що усі врятовані під час 55-го обміну полоненими - це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у полон у перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

З полону вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь"). Серед врятованих - солдати, сержанти та матроси.

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.

Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з полону ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу у Київській області, а у Херсонській області - за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

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