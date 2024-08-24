Україна повернула з російського полону 115 захисників

24 серпня, у День незалежності України, відбувся новий масштабний обмін військовополоненими з країною-агресоркою Росією. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Ще 115 українських воїнів повернулися додому

Зеленський підкреслив, що з російського полону повернули воїнів Нацгвардії, ЗСУ, ВМС ЗСУ, Держприкордонної служби.

Обмін проходив за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому, - зазначив глава держави. Поширити

Кого саме звільнили з російського полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що усі врятовані під час 55-го обміну полоненими - це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у полон у перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

З полону вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь"). Серед врятованих - солдати, сержанти та матроси.

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.

Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з полону ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу у Київській області, а у Херсонській області - за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.