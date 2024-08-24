Україна повернула з російського полону 115 захисників

24 серпня, у День незалежності України, відбувся новий масштабний обмін військовополоненими з країною-агресоркою Росією. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією у День Незалежності України.
- З російського полону повернули 115 захисників, серед яких були військовослужбовці різних бойових підрозділів.
- Дев'ятьох незаконно засуджених оборонців було урятовано під час цього обміну, включаючи військових моряків та прикордонників.
- Обмін відбувався за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, що сприяло поверненню українських воїнів додому.
- Учасники обміну брали участь у важких боях на різних фронтах, включаючи оборону Києва, Херсонської області та пропускного пункту на кордоні з Кримом.
Ще 115 українських воїнів повернулися додому
Зеленський підкреслив, що з російського полону повернули воїнів Нацгвардії, ЗСУ, ВМС ЗСУ, Держприкордонної служби.
Обмін проходив за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.
Кого саме звільнили з російського полону
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що усі врятовані під час 55-го обміну полоненими - це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у полон у перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
З полону вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь"). Серед врятованих - солдати, сержанти та матроси.
Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.
Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з полону ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу у Київській області, а у Херсонській області - за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.
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