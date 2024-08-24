Украина вернула из российского плена 115 защитников

24 августа в День Независимости Украины состоялся новый масштабный обмен военнопленными со страной-агрессорской Россией. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Еще 115 украинских воинов вернулись домой

Зеленский подчеркнул, что из российского плена вернули воинов Нацгвардии, ВСУ, ВМС ВСУ, Госпограничной службы.

Обмен проходил при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Благодарю нашу команду и партнеров, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой, - отметил глава государства. Поделиться

Кого именно освободили из российского плена

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что все спасены во время 55-го обмена пленными - это военнослужащие-срочники , в том числе и попавшие в плен в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Из плена удалось освободить девять незаконно осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь"). Среди спасенных – солдаты, сержанты и матросы.

Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.

Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из плена врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской области – за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом.