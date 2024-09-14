Україна повернула з російського полону ще 103 воїнів — фото та відео

Обмін полоненими 14 вересня — перші подробиці

Наші — вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, йдеться про 82 рядових та сержантів та 21 офіцера.

Що важливо розуміти, серед них є захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та “Азовсталі”, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.

Як зазначає український лідер, це воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники, поліцейські.

Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Уже відомі подробиці нового обміну

Що важливо розуміти, порятунок українських військовополонених став можливим завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У штабі звертають увагу на те, що серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Також вдалося повернути 28 бійців ЗСУ. серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє — з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один — з Сил територіальної оборони.

Додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один — Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя — 69 осіб (у тому числі оборонці “Азовсталі” — 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги.