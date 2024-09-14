Україна повернула з російського полону ще 103 воїнів — фото та відео

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що 14 вересня відбувся новий масштабній обмін полоненими - додому повернули понад 100 українських захисників.
Головні тези:
- 14 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.
- Додому повернулися 103 українських воїнів.
- Серед звільнених з російського полону є захисники з Київщини, Донеччини, Маріуполя, Луганщини, Запоріжжя та інших регіонів України.
Обмін полоненими 14 вересня — перші подробиці
За словами глави держави, йдеться про 82 рядових та сержантів та 21 офіцера.
Що важливо розуміти, серед них є захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та “Азовсталі”, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.
Як зазначає український лідер, це воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники, поліцейські.
Уже відомі подробиці нового обміну
Що важливо розуміти, порятунок українських військовополонених став можливим завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
У штабі звертають увагу на те, що серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Також вдалося повернути 28 бійців ЗСУ. серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє — з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один — з Сил територіальної оборони.
Окрім того, наголошується, що більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги.
Українська влада висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну.
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