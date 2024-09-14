Украина вернула из российского плена еще 103 воина — фото и видео

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 14 сентября состоялся новый масштабный обмен пленными – домой вернули более 100 украинских защитников.
Главные тезисы
- 14 сентября прошел обмен пленными между Украиной и Россией.
- Домой вернулись 103 украинских воинов.
- Среди освобожденных из российского плена есть защитники из Киевщины, Донетчины, Мариуполя, Луганщины, Запорожья и других регионов Украины.
Обмен пленными 14 сентября — первые подробности
По словам главы государства, речь идет о 82 рядовых и сержантах и 21 офицере.
Что важно понимать, среди них есть защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины.
Как отмечает украинский лидер, это воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейские.
Уже известны подробности нового обмена
Что важно понимать, спасение украинских военнопленных стало возможным благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
В штабе обращают внимание на то, что среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Также удалось вернуть 28 бойцов ВСУ. Среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое — из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один — из Сил территориальной обороны.
Кроме того, указано, что большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи.
Украинские власти выражают благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.
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