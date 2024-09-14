Украина вернула из российского плена еще 103 воина — фото и видео

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 14 сентября состоялся новый масштабный обмен пленными – домой вернули более 100 украинских защитников.

Обмен пленными 14 сентября — первые подробности

Наши дома. Еще 103 воина удалось вернуть в Украину из российского плена. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, речь идет о 82 рядовых и сержантах и 21 офицере.

Что важно понимать, среди них есть защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины.

Как отмечает украинский лидер, это воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейские.

Благодарю нашу команду, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Уже известны подробности нового обмена

Что важно понимать, спасение украинских военнопленных стало возможным благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе обращают внимание на то, что среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Также удалось вернуть 28 бойцов ВСУ. Среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое — из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один — из Сил территориальной обороны.

Домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один — Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя — 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" — 31 человек), Донбасса, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также двое охранников ЧАЭС, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи.