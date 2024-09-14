Украина вернула из российского плена еще 103 воина — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из российского плена еще 103 воина — фото и видео

Владимир Зеленский
Обмен пленными 14 сентября — первые подробности
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Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 14 сентября состоялся новый масштабный обмен пленными – домой вернули более 100 украинских защитников.

Главные тезисы

  • 14 сентября прошел обмен пленными между Украиной и Россией.
  • Домой вернулись 103 украинских воинов.
  • Среди освобожденных из российского плена есть защитники из Киевщины, Донетчины, Мариуполя, Луганщины, Запорожья и других регионов Украины.

Обмен пленными 14 сентября — первые подробности

Наши дома. Еще 103 воина удалось вернуть в Украину из российского плена.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, речь идет о 82 рядовых и сержантах и 21 офицере.

Что важно понимать, среди них есть защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины.

Как отмечает украинский лидер, это воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейские.

Благодарю нашу команду, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины, — отметил Владимир Зеленский.

Уже известны подробности нового обмена

Что важно понимать, спасение украинских военнопленных стало возможным благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе обращают внимание на то, что среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Также удалось вернуть 28 бойцов ВСУ. Среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое — из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один — из Сил территориальной обороны.

Домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один — Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя — 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" — 31 человек), Донбасса, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также двое охранников ЧАЭС, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Украинские власти выражают благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

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