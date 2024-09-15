Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео с момента встречи освобожденного из плена РФ украинского военного с маленьким сыном.

Как маленький сын реагирует на возвращение отца из плена РФ

Мальчик не только сразу узнал папу, а обняв, уже не захотел его отпускать.

Это вызывало слезы у всех собравшихся.

Ребенок так ждал возвращения отца, что не захотел слезать с рук мужчины и не перестал обнимать его.

Когда кто-то из родственников предложили подержать ребенка на руках, чтобы защитник хоть на минуту мог обнять свою жену двумя руками, их сынишка сказал "нет" и еще больше прижался к отцу.

Что известно о возвращении украинских военных из российского плена

По результатам последнего обмена пленными между Украиной и РФ удалось вернуть 7 гражданских граждан Украины, среди которых, в частности, крымскотатарская активистка Ления Умерова.

Также удалось освободить 23 женщины, которые служили в рядах ВСУ и попали в плен.

Возвращение представителей "Азова" и 36 бригады.