Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео с момента встречи освобожденного из плена РФ украинского военного с маленьким сыном.
Главные тезисы
- Трогательное видео встречи освобожденного украинского военного с маленьким сыном вызвало волну эмоций у всех присутствующих.
- Возвращение 7 гражданских граждан Украины и 23 женщин, служивших в ВСУ, после обмена пленными стало важным событием в ряду усилий по возвращению украинцев домой.
- Среди освобожденных были представители Азова и 36 бригады, что демонстрирует прогресс в этом направлении.
- Реакция маленького сына на возвращение отца из плена РФ подчеркивает глубокую привязанность и радость в таких моментах.
- Возвращение крымскотатарской активистки Ление Умеровой стало одним из символически значимых моментов в обмене пленными между Украиной и Россией.
Как маленький сын реагирует на возвращение отца из плена РФ
Мальчик не только сразу узнал папу, а обняв, уже не захотел его отпускать.
Это вызывало слезы у всех собравшихся.
Ребенок так ждал возвращения отца, что не захотел слезать с рук мужчины и не перестал обнимать его.
Когда кто-то из родственников предложили подержать ребенка на руках, чтобы защитник хоть на минуту мог обнять свою жену двумя руками, их сынишка сказал "нет" и еще больше прижался к отцу.
Что известно о возвращении украинских военных из российского плена
По результатам последнего обмена пленными между Украиной и РФ удалось вернуть 7 гражданских граждан Украины, среди которых, в частности, крымскотатарская активистка Ления Умерова.
Также удалось освободить 23 женщины, которые служили в рядах ВСУ и попали в плен.
Возвращение представителей "Азова" и 36 бригады.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-