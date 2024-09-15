Лубинец обнародовал трогательное видео встречи освобожденного из плена РФ военного ВСУ с маленьким сыном
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец обнародовал трогательное видео встречи освобожденного из плена РФ военного ВСУ с маленьким сыном

Дмитрий Лубинец
Женщина и сын встречаются с военным ВСУ
Read in English
Читати українською

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео с момента встречи освобожденного из плена РФ украинского военного с маленьким сыном.

Главные тезисы

  • Трогательное видео встречи освобожденного украинского военного с маленьким сыном вызвало волну эмоций у всех присутствующих.
  • Возвращение 7 гражданских граждан Украины и 23 женщин, служивших в ВСУ, после обмена пленными стало важным событием в ряду усилий по возвращению украинцев домой.
  • Среди освобожденных были представители Азова и 36 бригады, что демонстрирует прогресс в этом направлении.
  • Реакция маленького сына на возвращение отца из плена РФ подчеркивает глубокую привязанность и радость в таких моментах.
  • Возвращение крымскотатарской активистки Ление Умеровой стало одним из символически значимых моментов в обмене пленными между Украиной и Россией.

Как маленький сын реагирует на возвращение отца из плена РФ

Мальчик не только сразу узнал папу, а обняв, уже не захотел его отпускать.

Это вызывало слезы у всех собравшихся.

Ребенок так ждал возвращения отца, что не захотел слезать с рук мужчины и не перестал обнимать его.

Когда кто-то из родственников предложили подержать ребенка на руках, чтобы защитник хоть на минуту мог обнять свою жену двумя руками, их сынишка сказал "нет" и еще больше прижался к отцу.

Что известно о возвращении украинских военных из российского плена

По результатам последнего обмена пленными между Украиной и РФ удалось вернуть 7 гражданских граждан Украины, среди которых, в частности, крымскотатарская активистка Ления Умерова.

Также удалось освободить 23 женщины, которые служили в рядах ВСУ и попали в плен.

Возвращение представителей "Азова" и 36 бригады.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ убили 3 украинских воинов во время сдачи в плен на Покровском направлении ― видеодоказательство
солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина освободила из российского плена еще 49 своих граждан — фото
Владимир Зеленский
Кого удалось спасти из плена РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из российского плена еще 103 воина — фото и видео
Владимир Зеленский
Обмен пленными 14 сентября — первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?