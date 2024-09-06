Солдаты РФ убили 3 украинских воинов во время сдачи в плен на Покровском направлении ― видеодоказательство

6 сентября телеканал CNN опубликовал видео, на котором видно, что российские оккупанты убивают трех украинских защитников во время сдачи в плен на Покровском направлении. Согласно данным журналистов, это произошло в августе 2024 года.
Главные тезисы
- Глава Офиса генерального прокурора Украины расследует 28 случаев военных преступлений солдат РФ, в результате которых погибли 62 украинских воинов.
- Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к ООН и МККК из-за нарушения Женевских конвенций российскими оккупантами.
- МИД Украины призывает мировое сообщество решительно осудить военное преступление оккупационной армии России и остановить страну-агрессорку.
Солдаты РФ продолжают убивать военнопленных
На видео можно увидеть, как украинские воины выходят из укрытия и, шатаясь, становятся на середину запыленного колеи, а затем на колени, положив руки на голову.
После этого на кадрах украинского беспилотника видно, что они лежат лицом вниз, неподвижны, а пыль поднимается рядом.
По словам журналистов, они получили это эксклюзивное видео, снятое во время боев в конце августа у города Покровск на востоке Украины.
А эти кадры указывают на то, что солдаты РФ совершили новое военное преступление — они убили троих украинских защитников, сдавшихся в плен после того, как их окоп был захвачен.
Кроме того, CNN сообщает, что получил от своих инсайдеров список из 15 аналогичных случаев казни украинских пленных, начиная с ноября 2023 года.
Как украинские власти отреагировали на новое военное преступление солдат РФ
Глава Офиса генерального прокурора Украины Андрей Костин сообщил, что его ведомство расследует 28 таких случаев с начала войны, в которых в общей сложности погибли 62 украинских военнослужащих.
По его словам, военные преступления были совершены в разных областях Украины разными подразделениями, из-за чего можно утверждать, что казни украинских военнопленных — это в целом политика Кремля.
Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что уже обратился к ООН и МККК, поскольку российские оккупанты продолжают нарушать Женевские конвенции.
Он также напомнил, что страна, которая берет в лен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними.
С заявлением по этому поводу также выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он призвал мировое сообщество решительно осудить очередное военное преступление оккупационной армии России
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