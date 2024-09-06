Солдаты РФ убили 3 украинских воинов во время сдачи в плен на Покровском направлении ― видеодоказательство

6 сентября телеканал CNN опубликовал видео, на котором видно, что российские оккупанты убивают трех украинских защитников во время сдачи в плен на Покровском направлении. Согласно данным журналистов, это произошло в августе 2024 года.

Солдаты РФ продолжают убивать военнопленных

На видео можно увидеть, как украинские воины выходят из укрытия и, шатаясь, становятся на середину запыленного колеи, а затем на колени, положив руки на голову.

После этого на кадрах украинского беспилотника видно, что они лежат лицом вниз, неподвижны, а пыль поднимается рядом.

По словам журналистов, они получили это эксклюзивное видео, снятое во время боев в конце августа у города Покровск на востоке Украины.

А эти кадры указывают на то, что солдаты РФ совершили новое военное преступление — они убили троих украинских защитников, сдавшихся в плен после того, как их окоп был захвачен.

Этот инцидент, описанный украинским чиновником, попросившим не разглашать некоторые детали, чтобы защитить идентичность подразделения, является частью системы очевидных казней, которые, похоже, участились в этом году. Поделиться

Кроме того, CNN сообщает, что получил от своих инсайдеров список из 15 аналогичных случаев казни украинских пленных, начиная с ноября 2023 года.

Кадры из Покровского района, похоже, отражают неустанно жестокую тактику российских военных, продолжающих продвигаться на востоке Украины, — отмечает CNN. Поделиться

Как украинские власти отреагировали на новое военное преступление солдат РФ

Глава Офиса генерального прокурора Украины Андрей Костин сообщил, что его ведомство расследует 28 таких случаев с начала войны, в которых в общей сложности погибли 62 украинских военнослужащих.

По его словам, военные преступления были совершены в разных областях Украины разными подразделениями, из-за чего можно утверждать, что казни украинских военнопленных — это в целом политика Кремля.

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что уже обратился к ООН и МККК, поскольку российские оккупанты продолжают нарушать Женевские конвенции.

Он также напомнил, что страна, которая берет в лен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними.

Каждый такой расстрел нуждается в должном расследовании, а международное сообщество не должно молчать на фоне системных преступлений оккупантов. Дмитрий Лубинец Украинский омбудсман

С заявлением по этому поводу также выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он призвал мировое сообщество решительно осудить очередное военное преступление оккупационной армии России