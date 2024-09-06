Солдаты РФ убили 3 украинских воинов во время сдачи в плен на Покровском направлении ― видеодоказательство
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ убили 3 украинских воинов во время сдачи в плен на Покровском направлении ― видеодоказательство

солдат РФ
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Источник:  CNN

6 сентября телеканал CNN опубликовал видео, на котором видно, что российские оккупанты убивают трех украинских защитников во время сдачи в плен на Покровском направлении. Согласно данным журналистов, это произошло в августе 2024 года.

Главные тезисы

  • Глава Офиса генерального прокурора Украины расследует 28 случаев военных преступлений солдат РФ, в результате которых погибли 62 украинских воинов.
  • Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к ООН и МККК из-за нарушения Женевских конвенций российскими оккупантами.
  • МИД Украины призывает мировое сообщество решительно осудить военное преступление оккупационной армии России и остановить страну-агрессорку.

Солдаты РФ продолжают убивать военнопленных

На видео можно увидеть, как украинские воины выходят из укрытия и, шатаясь, становятся на середину запыленного колеи, а затем на колени, положив руки на голову.

После этого на кадрах украинского беспилотника видно, что они лежат лицом вниз, неподвижны, а пыль поднимается рядом.

По словам журналистов, они получили это эксклюзивное видео, снятое во время боев в конце августа у города Покровск на востоке Украины.

А эти кадры указывают на то, что солдаты РФ совершили новое военное преступление — они убили троих украинских защитников, сдавшихся в плен после того, как их окоп был захвачен.

Этот инцидент, описанный украинским чиновником, попросившим не разглашать некоторые детали, чтобы защитить идентичность подразделения, является частью системы очевидных казней, которые, похоже, участились в этом году.

Кроме того, CNN сообщает, что получил от своих инсайдеров список из 15 аналогичных случаев казни украинских пленных, начиная с ноября 2023 года.

Кадры из Покровского района, похоже, отражают неустанно жестокую тактику российских военных, продолжающих продвигаться на востоке Украины, — отмечает CNN.

Как украинские власти отреагировали на новое военное преступление солдат РФ

Глава Офиса генерального прокурора Украины Андрей Костин сообщил, что его ведомство расследует 28 таких случаев с начала войны, в которых в общей сложности погибли 62 украинских военнослужащих.

По его словам, военные преступления были совершены в разных областях Украины разными подразделениями, из-за чего можно утверждать, что казни украинских военнопленных — это в целом политика Кремля.

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что уже обратился к ООН и МККК, поскольку российские оккупанты продолжают нарушать Женевские конвенции.

Он также напомнил, что страна, которая берет в лен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними.

Каждый такой расстрел нуждается в должном расследовании, а международное сообщество не должно молчать на фоне системных преступлений оккупантов.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Украинский омбудсман

С заявлением по этому поводу также выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он призвал мировое сообщество решительно осудить очередное военное преступление оккупационной армии России

Мы шокированы ужасными кадрами, полученными телеканалом CNN, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, что сдаются в плен… Необходимо консолидировать все усилия для воплощения положений Формулы мира Президента Зеленского, требующих возвращения всех незаконно удерживаемых лиц, — подчеркнул спикер МИД.

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