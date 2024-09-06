Солдати РФ убили 3 українських воїнів під час здачі в полон на Покровському напрямку ― відеодоказ

6 вересня телеканал CNN опублікував відео, на якому видно, що російські окупанти вбивають трьох українських захисників під час здачі в полон на Покровському напрямку. Згідно з даними журналістів, це сталося у серпні 2024 року.

Солдати РФ продовжують вбивати військовополонених

На відео можна побачити, як українські воїни виходять з укриття і, хитаючись, стають на середину запиленої колії, а потім на коліна, поклавши руки на голову.

Після цього на кадрах українського безпілотника видно, що вони лежать обличчям донизу, нерухомі, а пил здіймається поруч.

За словами журналістів, вони отримали це ексклюзивне відео, зняте під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ на сході України.

А ці кадри вказують на те, що солдати РФ вчинили новий воєнний злочин — вони вбили трьох українських захисників, які здалися в полон після того, як їхній окоп був захоплений.

Цей інцидент, описаний українським чиновником, який попросив не розголошувати деякі деталі, щоб захистити ідентичність підрозділу, є частиною системи очевидних страт, які, схоже, почастішали цього року. Поширити

Окрім того, CNN повідомляє, що отримав від своїх інсайдерів список з 15 аналогічних випадків страти українських полонених, починаючи з листопада 2023.

Кадри з Покровського району, схоже, відображають невпинно жорстоку тактику російських військових, які продовжують просуватися на сході України, — зазначає CNN. Поширити

Як українська влада відреагувала на новий воєнний злочин солдатів РФ

Глава Офісу генерального прокурора України Андрій Костін повідомив, що його відомство розслідує 28 таких випадків з початку війни, в яких загалом загинули 62 українські військовослужбовці.

За його словами, воєнні злочини були скоєні в різних областях України різними підрозділами, через що можна стверджувати що страти українських військовополонених — це загалом політика Кремля.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що уже звернувся до ООН та МКЧХ, оскільки російські окупанти продовжують порушувати Женевські конвенції.

Він також нагадав, що країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними.

Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Дмитро Лубінець Український омбудсман

З заявою з цього приводу також виступив речник МЗС України Георгій Тихий. Він закликав світову спільноту рішуче засудити черговий воєнний злочин окупаційної армії Росії