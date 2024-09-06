Солдати РФ убили 3 українських воїнів під час здачі в полон на Покровському напрямку ― відеодоказ
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ убили 3 українських воїнів під час здачі в полон на Покровському напрямку ― відеодоказ

солдат РФ
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Джерело:  CNN

6 вересня телеканал CNN опублікував відео, на якому видно, що російські окупанти вбивають трьох українських захисників під час здачі в полон на Покровському напрямку. Згідно з даними журналістів, це сталося у серпні 2024 року.

Головні тези:

  • Глава Офісу генерального прокурора України розслідує 28 випадків воєнних злочинів солдатів РФ, внаслідок яких загинули 62 українських воїнів.
  • Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через порушення Женевських конвенцій російськими окупантами.
  • МЗС України закликає світову спільноту рішуче засудити воєнний злочин окупаційної армії Росії та зупинити країну-агресорку. 

Солдати РФ продовжують вбивати військовополонених

На відео можна побачити, як українські воїни виходять з укриття і, хитаючись, стають на середину запиленої колії, а потім на коліна, поклавши руки на голову.

Після цього на кадрах українського безпілотника видно, що вони лежать обличчям донизу, нерухомі, а пил здіймається поруч.

За словами журналістів, вони отримали це ексклюзивне відео, зняте під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ на сході України.

А ці кадри вказують на те, що солдати РФ вчинили новий воєнний злочин — вони вбили трьох українських захисників, які здалися в полон після того, як їхній окоп був захоплений.

Цей інцидент, описаний українським чиновником, який попросив не розголошувати деякі деталі, щоб захистити ідентичність підрозділу, є частиною системи очевидних страт, які, схоже, почастішали цього року.

Окрім того, CNN повідомляє, що отримав від своїх інсайдерів список з 15 аналогічних випадків страти українських полонених, починаючи з листопада 2023.

Кадри з Покровського району, схоже, відображають невпинно жорстоку тактику російських військових, які продовжують просуватися на сході України, — зазначає CNN.

Як українська влада відреагувала на новий воєнний злочин солдатів РФ

Глава Офісу генерального прокурора України Андрій Костін повідомив, що його відомство розслідує 28 таких випадків з початку війни, в яких загалом загинули 62 українські військовослужбовці.

За його словами, воєнні злочини були скоєні в різних областях України різними підрозділами, через що можна стверджувати що страти українських військовополонених — це загалом політика Кремля.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що уже звернувся до ООН та МКЧХ, оскільки російські окупанти продовжують порушувати Женевські конвенції.

Він також нагадав, що країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними.

Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Український омбудсман

З заявою з цього приводу також виступив речник МЗС України Георгій Тихий. Він закликав світову спільноту рішуче засудити черговий воєнний злочин окупаційної армії Росії

Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон… Необхідно консолідувати всі зусилля для втілення положень Формули миру Президента Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб, — підкреслив речник МЗС

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