Солдати РФ убили 3 українських воїнів під час здачі в полон на Покровському напрямку ― відеодоказ

6 вересня телеканал CNN опублікував відео, на якому видно, що російські окупанти вбивають трьох українських захисників під час здачі в полон на Покровському напрямку. Згідно з даними журналістів, це сталося у серпні 2024 року.
Головні тези:
- Глава Офісу генерального прокурора України розслідує 28 випадків воєнних злочинів солдатів РФ, внаслідок яких загинули 62 українських воїнів.
- Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через порушення Женевських конвенцій російськими окупантами.
- МЗС України закликає світову спільноту рішуче засудити воєнний злочин окупаційної армії Росії та зупинити країну-агресорку.
Солдати РФ продовжують вбивати військовополонених
На відео можна побачити, як українські воїни виходять з укриття і, хитаючись, стають на середину запиленої колії, а потім на коліна, поклавши руки на голову.
Після цього на кадрах українського безпілотника видно, що вони лежать обличчям донизу, нерухомі, а пил здіймається поруч.
За словами журналістів, вони отримали це ексклюзивне відео, зняте під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ на сході України.
А ці кадри вказують на те, що солдати РФ вчинили новий воєнний злочин — вони вбили трьох українських захисників, які здалися в полон після того, як їхній окоп був захоплений.
Окрім того, CNN повідомляє, що отримав від своїх інсайдерів список з 15 аналогічних випадків страти українських полонених, починаючи з листопада 2023.
Як українська влада відреагувала на новий воєнний злочин солдатів РФ
Глава Офісу генерального прокурора України Андрій Костін повідомив, що його відомство розслідує 28 таких випадків з початку війни, в яких загалом загинули 62 українські військовослужбовці.
За його словами, воєнні злочини були скоєні в різних областях України різними підрозділами, через що можна стверджувати що страти українських військовополонених — це загалом політика Кремля.
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що уже звернувся до ООН та МКЧХ, оскільки російські окупанти продовжують порушувати Женевські конвенції.
Він також нагадав, що країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними.
З заявою з цього приводу також виступив речник МЗС України Георгій Тихий. Він закликав світову спільноту рішуче засудити черговий воєнний злочин окупаційної армії Росії
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